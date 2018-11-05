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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen astsubay K.T, 15 Temmuz'da tümen muhabere merkezinde nöbetçi olduğunu söyledi.

Nöbet yerlerinin karargahın en alt katında olduğunu anlatan K.T, gelen mesajların da Faaliyet İzleme Merkezi'ne (FİM) aktarıldığını dile getirdi.

K.T, askeri mesaj ve evrak yönetim merkezi MEDAS üzerinden saat 22.00 gibi, generallerin görev yerlerinin değiştiğine dair "harekat yıldırım" koduyla bir mesaj geldiğini söyledi.

"Harekat yıldırım"ın, acil işlem yapılması gereken evrak anlamına geldiğini belirten K.T, bunu FİM'e aktardığını belirtti.

K.T, üç beş dakika sonra bir mesaj daha geldiğini, bunda da 45. Ana Bakım Komutanlığına zırhlı araçların gitmesinin istendiğini bildirdi. Bu mesajın da "harekat yıldırım" koduyla geldiğini ifade eden K.T. mesajı, ilgili 45. Ana Bakım Komutanlığına gönderdiğini bildirdi.

K.T, gece televizyonda yayınlanan sıkıyönetim mesajının da geldiğini belirterek, bu mesajı da FİM'e ilettiklerini dile getirdi.

Merkezde televizyon olduğunu ve bir ara sigara içmek için karargahın önüne çıktığını bildiren K.T, kapıda bekleyen iki teğmenin "Sizin ne işiniz var burada? Geçin içeri." diye sert bir davranış sergilediğini ifade etti.

K.T, içeri geçtikten sonra televizyondan yaşananları takip ettiklerini, sabah olduğunda da karargahta darbe girişimine katıldıkları belirtilenlerin gözaltına alındığını anlattı.

- Sesli mesajla birliğe çağrılmışlar

O dönem kursiyer teğmen olan tanık S.T. de 15 Temmuz akşamı kursiyerlerin WhatsApp grubuna bölük komutanı binbaşı Özkan Gürkol tarafından "Herkes acil toplansın." diye sesli mesaj gönderildiğini, bir müddet sonra "Arkadaşlar reaksiyon süreniz çok yavaş. Sonra tekrar deneyeceğiz." mesajı atıldığını ifade etti.

S.T, bu iki mesajın ardından tekrar okula çağrıldıklarını belirterek, emir üzerine cumartesi günü yapılacak tabanca atışı için dağıtılan beylik tabancasıyla kışlaya geldiğini ifade etti.

Kurs binasında kamuflaj giyilip silah alınması söylendiği için söyleneni yaptığını, ardından koğuşa çıktığını bildiren S.T, burada internete baktığında kalkışmadan haberdar olduğunu söyledi.

S.T, bunun üzerine beraberindeki arkadaşlarıyla koğuştan çıkmadan sabaha kadar beklediklerini, ancak sabah olduğunda gözaltına alındıklarını dile getirdi.

Duruşmada, 15 Temmuz'da kursiyer teğmen olan B.T. ve H.İ. de tanık olarak dinlendi.

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