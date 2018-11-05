Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya, tanık beyanlarıyla devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, darbe girişimi sırasında kursiyer teğmen olan U.K, tanık olarak dinlendi.
Tabur komutanı sanık eski Binbaşı Özkan Gürkol'un, 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında mesajla birliğe çağırdığını belirten U.K, "Birliğe girerken karartma vardı, o gün tabancalarımız dağıtılmıştı. Televizyonda, 'TSK içerisinde bir kalkışma' olduğu söyleniyordu. Birliğe ilk gelenlerin, nizamiyede görevlendirildiğini öğrendim. 'Gelmeyen teğmenleri çağırın' dediklerini duydum. Fatih Çubukcu yapılanların emir komuta içerisinde yapıldığını ve korkmamamızı söyledi. Tank mürettebatı hazırlamak için gelenlerin isim listesini aldılar." beyanında bulundu.
Darbe girişimi sırasında kursiyer teğmen olan M.D. ise tanık olarak verdiği beyanında, "15 Temmuz günü saat 18.00 sularında Binbaşı Özkan Gürkol tarafından Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında tatbikat olduğuna dair mesaj geldi. Daha sonra da tatbikatın iptal edildiği bilgisi geldi. O sırada Gürkol, 'Yanındaki diğer arkadaşlar kalsın, M.D, dışarı çıksın.' dedi. Ben de misafirhaneye gittim." ifadelerini kullandı.
- Sanık eski binbaşının mesajıyla birliğe gitmişler
Tanık eski kursiyer teğmen C.K, 15 Temmuz 2016'da mesai bitimine doğru şahsi tabancalarının dağıtıldığını savunarak, "Mesai sonrası eve gittiğimde, WhatsApp grubundan binbaşı Özkan Gürkol tarafından, 'Herkes silahını alıp mesaiye gelsin.' diye sesli mesaj yollandı. Birliğe 21.00 sularında üç arkadaş gittik, şahsi tabancam evde olduğu için M.D. ile almaya gittik. Daha sonra Gürkol, 'Reaksiyon süresi çok kısa, haftaya tekrar deneyeceğiz.' diye mesaj yazdı. Birliğe gittiğimizde, Genelkurmaya saldırı olduğu söylendi." diye konuştu.
Tanık E.E.P. de 15 Temmuz'da kursiyer teğmen olarak Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında görevli olduğunu vurgulayarak, "Binbaşı Özkan Gürkol sesli mesajla birliğe çağırdı. 23.30 civarı 4-5 arkadaş birliğe gittik. Subay Temel Binasını karartmışlardı. Bizden önce giriş yapanları, 'Genelkurmaya saldırı var, emniyetini almaya gideceksiniz.' diye görevlendirmişlerdi. Darbe teşebbüsünü ilk olarak gece yarısı televizyonlardan duydum." ifadesini kullandı.
Duruşmaya, yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.
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