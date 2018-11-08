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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

52 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya, tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen İbrahim C, 15 Temmuz 2016'da Zırhlı Birlikler'de kursiyer astsubay olarak eğitimde olduğunu, mesai bitiminin ardından kışladan ayrıldığını beyan etti.

İlerleyen saatlerde mesaiye çağrılması üzerine Zırhlı Birlikler kışlasına geri döndüğünü anlatan İbrahim C, mesaiye gelen personelin isimlerinin alınarak tank mürettebatı oluşturulduğunu kaydetti.

Bir süre garajlar bölgesine giderek bekletildiklerini, burada tanklar ve zırhlı askeri araçların olduğunu aktaran tanık İbrahim C, darbecilerin tankları dışarı çıkarmaya çalıştığını ancak başaramadığını dile getirdi.

Tanık polis memuru Ümit D, sanık eski üsteğmen Öztürk Gür'ü tanıdığını, darbe girişimi sırasında Gür ile telefon görüşmesi yaptıklarını kaydetti. Gür'ün kendisine neler olduğunu sorduğunu anlatan Ümit D, kendisine darbe girişiminden bahsederek olaylara karışmaması tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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