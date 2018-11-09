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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, mahkeme, henüz dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına, soruşturma aşamasında dosyaları ayrılan 41 şüphelinin ifadelerinin dava dosyasına istenilmesine, Ahmet Bican Kırker ve Faruk Yaman'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıkların olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığında görüşme yaptığı belirlenen telefonları kimlerin kullandığının tespiti için Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi.

Dava dosyasının, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine, 28 Ocak ile 20 Şubat 2019 tarihleri arasında devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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