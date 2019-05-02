Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Akyol'un, albay Sefa Alkan'ı arayıp "harekat yıldırım" mesajı geldiğini ve kendisine de haber vererek alaya gelmelerini emrettiğini ifade eden Tuce, karargaha gittiklerinde Erdoğan Akyol'un daha önce geldiğini ve orada bulunan birileriyle görüşme içinde olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Tuce, tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'u korumak veya kurtarmak için herhangi bir müdehalede bulunmadığına ve duruma sessiz kaldığına yönelik iddiayı reddetti.

Kendisine "Neden korumadın, kurtarmadın?" diye sorulduğunu bildiren Tuce, Akyol makam odasından çıktığında derdest edilmiş bir halde olmadığını, "Bunlar beni derdest ediyor, kurtarın" diye de bir beyanda bulunmadığını iddia etti.

Tuce, Akyol'un kendi ifadesinde de Sefa Alkan ile beklerken şaşırmış bir vaziyette bulunduklarını söylediğini ileri sürerek, eğer Akyol derdest edilmiş bir halde bulunsaydı, bunu belli etseydi gayri ihtiyari de olsa olaya müdahil olacaklarını öne sürdü.

Tuce, "Ancak Erdoğan Akyol sessizce ayrılmayı uygun bulmuştur." dedi.

Kışlaya girdikten sonra üzerini değiştirip çıktığında gördüğü personele, "Bir şeyler var ve anlamaya çalışıyorum. Ben gelinceye kadar bölgenize sahip çıkın" diye emir verdiğini iddia eden Tuce, zaman zaman Ahmet Bican Kırker ve dışarıdan gelen diğer kişilerin yakınında olduğunu da söyledi.

Tuce, ancak bu kişilerle gece boyunca birlikte olmadığını, 2 nolu nizamiye, tümen karargah ve kendi alayında bulunduğunu savundu.

Personelinin bu olaya karışmadığını belirten Tuce, "O gece darbe yanlısı hiç kimseyle istişarede bulamadım, kimseden emir almadım, ne darbe yanlılarından ne de karşıtlarından. 29 yıllık meslek yaşantımdaki askeri tecrübemden destek alarak kan dökülmeden olayı sonlandırmak için her türlü gayreti gösterdim." ifadesini kullandı.