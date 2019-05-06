Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz'da tümenden çıkan iki tanktan birinin sürücüsü olan eski uzman çavuş Burak Çakır savunmasında, darbeden haberi olmadığını, Jandarma Genel Komutanlığına yapılan terör saldırısı nedeniyle çok sayıda şehit ve yaralı olduğundan kendilerinin takviye olarak gideceklerini bildiğini öne sürerek, "Haberimiz olsaydı ben yemin ederim binmezdim, tankların çıkmaması için elimden geleni yapardım." dedi.

Çakır, Ankara Bulvarı üzerindeki vatandaşları görünce durduklarını, bu sırada tankın üstüne çıkan vatandaşların, üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ın "Biz Türk askeriyiz niye böyle yapıyorsunuz" demesiyle tanktan inmeye başladığını söyledi.

Kılıç'ın, "Bu işte başka bir iş var, insanlar üzerimize geliyor. Geri dönüyoruz" dediğini belirten Çakır, Külliye tarafına vardıklarında yolun vatandaşlar tarafından kapatıldığını gördüklerini ve bir boşluktan tankı geçirdiklerini iddia etti.