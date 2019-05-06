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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz'da tümenden çıkan iki tanktan birinin sürücüsü olan eski uzman çavuş Burak Çakır savunmasında, darbeden haberi olmadığını, Jandarma Genel Komutanlığına yapılan terör saldırısı nedeniyle çok sayıda şehit ve yaralı olduğundan kendilerinin takviye olarak gideceklerini bildiğini öne sürerek, "Haberimiz olsaydı ben yemin ederim binmezdim, tankların çıkmaması için elimden geleni yapardım." dedi.

Çakır, Ankara Bulvarı üzerindeki vatandaşları görünce durduklarını, bu sırada tankın üstüne çıkan vatandaşların, üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç'ın "Biz Türk askeriyiz niye böyle yapıyorsunuz" demesiyle tanktan inmeye başladığını söyledi.

Kılıç'ın, "Bu işte başka bir iş var, insanlar üzerimize geliyor. Geri dönüyoruz" dediğini belirten Çakır, Külliye tarafına vardıklarında yolun vatandaşlar tarafından kapatıldığını gördüklerini ve bir boşluktan tankı geçirdiklerini iddia etti.

Telsizle iletişimleri koptuğu için tank üzerindekilerden habersiz olduğunu öne süren Çakır, sivil vatandaş Emin Güner'in şehit edilmesiyle ilgili "Herhangi bir kastım veya tankın üstünde olduğuna dair bir bilgim bulunmamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

Çakır, tümene döndükleri esnada çıkışa hazır halde bekleyen tankları gördüğünü, çıkışlarını engellemek için ters yönden giriş yaparak önlerinde durduğunu savundu.

Tankın sigortalarını attırarak çalışamayacak halde bıraktıklarını ileri süren Çakır, albay İsa Sancaklı'nın, "Bu tanklar eninde sonunda çıkacak" diye bağırdığını ancak üsteğmen Levent Doğan'ın yanlarına gelerek "Bu bir uygunsuz emirdir, kimse çıkmayacak. Tankları bozun oradan kaybolun" sözleri üzerine oradan uzaklaştıklarını iddia etti.

Savunmasını yapan eski uzman çavuş Harun Bulut ise "Terör saldırısı var" denilerek bindirildikleri tankın dışını ve etrafını görmediğini, vatandaşın o esnada tankın üzerine çıktığını anlamadığını anlattı.

Aniden bir vatandaşın tanka girdiğini ve kendisine tornavidayla saldırdığını aktaran Bulut, başından yaralandığı için can havliyle silahını çektiğini ve refleksle boşluğa ateş etmesinden dolayı kurşunun sekip Nejmettin Utuş adlı vatandaşa isabet ettiğini ileri sürdü.

Kendi isteğiyle savcıya silahını teslim ettiğini, delil karartmadığını savunan Bulut, FETÖ'yle "uzaktan yakından" alakasının olmadığını, sadece evine ekmek götürdüğünü ve "emir komuta zinciriyle kandırılmış vatansever bir asker olduğunu" iddia etti.

Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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52 sanık dava FETÖ zırhlı birlikler

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