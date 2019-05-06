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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine esasa ilişkin savunmalarla devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski kursiyer teğmen Ali Suat Yurdakul, 15 Temmuz gecesi ZPT tank araçlarına binip sokağa çıkmalarının emredildiğini ve bu emri hiçbir şekilde sorgulamadığını belirtti.

Halkın toplandığını ve aniden üzerlerine ateş açıldığını iddia eden Yurdakul, bu esnada tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun havaya ateş emri verdiğini ifade etti.

Beylik tabancasıyla havaya ateş ettiğini söyleyen Yurdakul, "Havaya ateş etmemden kaynaklı bir ölüm ya da yaralama durumu olmadı." dedi.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece çok karmaşık bir ortamın bulunduğunu aktaran Yurdakul, o gece kendi iradesiyle yaptığı tek şeyin ZPT tank aracını götürüp tabura teslim etmek olduğunu savundu.

15 Temmuz gecesi hiçbir olaya karışmadan ZPT aracını garaja teslim ettiğini öne süren Yurdakul, "ZPT aracının çıkma emrini veren komutan ve aracın başında olan astsubay bu davada tanık olarak yer alıyor. Ben onlardan farklı ne yaptım?" dedi.

Sadece bir kursiyer teğmen olduğunu aktaran Yurdakul, FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgisinin olmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Ahmet Çakır, 15 Temmuz gecesi emir komuta zincirini bozacak herhangi bir eylem yapmadığını ve hiçbir kanun dışı eylemde bulunmadığını savundu.

Darbeyi öğrendiğinde yaptığı ilk şeyin birliğin güvenliğini sağlamak olduğunu aktaran Çakır, o gece darbeye dair bir şey düşünmediğini iddia etti.

Darbe kapsamında hiçbir emir almadığını, hiçkimseye cebir ve şiddet uygulamadığını öne süren Çakır, FETÖ'yle herhangi bir bağı olmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Ali Osman Karahan ise 15 Temmuz gecesi binbaşı Özkan Gürkol'un kendisine tanka binip sokağa çıkmasını emrettiğini ancak kendisinin tank sürmeyi tam olarak bilmediğini söylemesi üzerine Gürkol'un, "Siz bunun eğitimini almadınız mı?" diye kendisine çıkıştığını öne sürdü.

Sanık eski kursiyer teğmen Cihan Özmen de darbe gecesinde bölük komutanı olan binbaşı Özkan Gürkol'un "Emir ve komuta zinciri bende, kimse ayrılmasın bir yere." dediğini duyduğunu aktardı.

FETÖ/PDY yapılanmasıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia eden Özmen, örgütün evlerinde veya dershanelerinde bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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