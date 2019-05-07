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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine esasa ilişkin savunmalarla devam edildi.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski kursiyer teğmen Emrah Şensoy, 15 Temmuz gecesinde bir darbe kalkışmasının olduğunu bilmediğini, sadece verilen emirlere uyduğunu ve darbe gecesi tanka mühimmat yüklediğine ilişkin iddiayı reddetti.

Tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun garajlar bölgesine gitmelerini ve tanklara binmelerini emrettiğini ileri süren Şensoy, "O gece halkın nizamiye bölgesinde toplandığı gördüğümde tanktan indim ve bir daha binmedim." dedi.

15 Temmuz gecesi bölük binasından hiç ayrılmadığını ve kendi emniyeti için binada beklediğini öne süren Şensoy, sabaha kadar bir salonda bekletildiklerini ve daha sonra gelen emniyet güçlerine teslim edildiklerini belirterek, kendisine cebir ve şiddet uygulayan emniyet güçlerinden şikayetçi olacağını iddia etti.

Darbeden haberdar olmadığını ve suçsuz olduğunu öne süren Şensoy, tahliye talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Ensar Hüdai Sağkal ise sadece aldığı talimatla cephaneliğe gittiğini ve tanka hiç binmediğini ileri sürdü.

FETÖ/PDY yapılanmasıyla hiçbir alakası olmadığını savunan Sağkal, suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü zırhlı birlikler

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