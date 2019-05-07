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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski kursiyer teğmen Fatih Karaaslan, hakkındaki örgüt üyeliği ve darbe eylemleri suçlamalarını reddederek başladığı savunmasında aleyhinde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Karaaslan, akşam birliğe gelişinin talimatla olduğunu iddia ederek "Pireyi deve yapmaya, hiç yoktan suç üretmeye gerek yok. Birliğe gelişimin darbeyle bir ilgisi yok. Yüzlerce personel emirle birlikte birliğe gelmişlerdir." dedi.

Darbeden habersiz olarak birliğe geldiklerini iddia eden Karaaslan, birlik içinde darbe veya darbeyi çağrıştıracak bir söylem duymadığını söyledi.

Karaaslan eski tabur komutanı Fatih Çubukçu'nun kendisine tanka binme emri vermesiyle tanklardan birine bindiğini ancak birlik dışına çıkış olduğuna dair bilgisinin olmadığını savundu.

Sanık Karaaslan, nizamiyedeyken dışarıdan ateş edilince korunmak için tankın arkasına saklandığını, amirinin emriyle havaya bir iki el ateş ettiğini hatırladığını öne sürerek "Kimsenin kılına dahi zarar gelmemiş olması bunun en büyük kanıtıdır." diye konuştu.

Amirleri dışında kimseden emir almadığını ve kimseye emir vermediğini iddia eden Karaaslan, terör saldırısı beklentisiyle emniyet tedbirleri alarak beklediklerini iddia etti.

Karaaslan, kendi sorumluluğunda olmayan birlik içindeki cephaneliğin işgalinde yer aldığı iddialarını da reddetti.

Eski kursiyer teğmen Fethi Göçer ise savunmasında, bir "kaos" ortamı olduğundan ne yapacağını bilemez halde tümen karargahı içindeki çay ocağında beklediğini, iddia edildiği şekilde nizamiye ve garaj bölgelerinde bulunmadığını öne sürdü.

Göçer, olay gecesi aldığı tek emrin Özkan Gürkol tarafından verilen "tümen karargahının emniyeti" olduğunu iddia etti.

Baş ağrısı sebebiyle olduğu yerde uyuduğunu öne süren Göçer, "Örgütün en önemli gününde militanının uyuması mümkün olabilir mi?" diyerek kamera kayıtlarının da beyanlarını desteklediğini savundu.

Göçer, eski albay İsa Sancaklı'ya korumalık yaptığı iddiasını da reddederek kendisini duruşmada gördüğünü ileri sürdü.

"Kimsenin canına malına namusuna zerre zararım olmamıştır." diyen Göçer, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık Harun Erken de hakkındaki terör örgütü üyeliği ve darbeci suçlamalarını kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ zırhlı birlikler

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