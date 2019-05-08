Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

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Bölük komutanı binbaşı Özkan Gürkol'un emriyle cephaneliği almak için garajlara gittiğini belirten Çelen, garajlara seçilen 10 kişinin rastgele seçildiğini, kendisinin de listenin içinde olmasının tesadüf olduğunu iddia etti.

Savcının, "Anayasayı ihlale yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan eski kursiyer teğmen Hasan Çelen, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı. Çelen, darbe planlamasını yapmak amacıyla kurulan bir WhatsApp grubunda yer aldığı iddiasına ilişkin, grubun daha önce kurulduğunu, oradan atılan bir mesajla "Genelkurmay'a terör saldırısı var" denilip herkesin acilen tabura gitmesi gerektiğinin yazıldığını, bu yüzden evden çıktığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Yolda kendilerini gören okul komutanı Sefa Alkan'ın "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorduğunu, "garajlara gidiyoruz" diye cevap verdiklerini aktaran Çelen, Alkan'ın "Size kim emir verdi?" sorusu üzerine "Özkan Gürkol emir verdi" cevabı üzerine okul komutanının "Tamam" diyerek, yola devam ettiğini öne sürdü.

Sefa Alkan'ın kendisini kurtarmak için böyle bir diyaloğu reddettiğini ileri süren Çelen, "Eğer kendisi bize garajlara gitmememiz noktasında emir verseydi, biz bugün burada yargılanmıyor olacaktık." dedi.

Bölüğe geldiği sırada görev arkadaşlarından kimseyi görmediğini belirten Çelen, sınav salonuna çıktığını ve amacının kargaşadan uzak durmak olduğunu, teçhizatını birliğe teslim ettiğini ileri sürdü.

15 Temmuz gecesi kanunsuz bir iş yapmadığını ve sadece kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini iddia eden Çelen, "Ortada suç olabilecek herhangi bir eylemim yoktur. O gün bana verilen silahı kullanmadım. Yapılan tetkiklerde benim kullandığım silahla atış yapılmadığı ortadadır." ifadesini kullandı.

Çelen 2012'den beri aynı mobil hattı kullandığını, telefon kayıtlarında herhangi bir terör örgütüyle bağının çıkması durumunda tüm suçlamaları kabul edeceğini söyledi.

Somut verilere dayanmayan mesnetsiz suçlamalarla kendisine FETÖ üyeliği suçunun isnat edildiğini ileri süren Çelen, terör örgütü üyeliği suçunu kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

