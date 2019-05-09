Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.
19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Eski kursiyer teğmen Murat Akkuru, darbe gecesi eski binbaşı Özkan Gürkol tarafından birliğe çağrıldığını, bunun her zaman yaşanan rutin bir gelişme olabileceğini düşündüğünü, evden birliğe gelirken yolda darbe kalkışmasıyla ilgili herhangi bir şey görmediğini iddia etti.
Bölüğe geldiği sırada uzman çavuş Ceyhun Aydın’a "ne oluyor hocam?" diye sorulması üzerine Aydın'ın "sıkıntılı bir durum var" dediğini aktaran Akkuru, Özkan Gürkol'un kursiyer teğmen Fatih Karaaslan’ı araması üzerine bir terör saldırısının olduğunu ve cephaneye gitmeleri gerektiğini anladığını ileri sürdü.
15 Temmuz gecesi iddia edildiği gibi G3 silahı ve çelik yelek almadığını öne süren Akkuru, "O gece kayıtlara bakıldığı zaman böyle bir şeyin olmadığı ortadadır." dedi.
Cephaneliğin önünde 40-50 Zırhlı Personel Tankı (ZPT) ve çok sayıda kişiyi gördüğünü aktaran Akkuru, o esnada astsubayların tanklara mühimmat yüklediğini belirterek, "Orada tabur komutanı Fatih Çubukçu bana 'tanka bin' diye verdi. Ben de ne olduğunu anlamadan verilen emre uyarak tanka bindim. İki astsubay ve şoförle birlikte 4 kişiydik." ifadesini kullandı.
Nizamiyenin önüne gittiklerinde halkın toplandığını gördüğünü ifade eden Akkuru, kendilerine dışarıdan sivil giyimli kişiler tarafından ateş açıldığını ve sonrasında tabur komutanı Fatih Çubukçu’nun "havaya ateş edin" diye emir verdiğini iddia etti. Akkuru, "Bana verilen emir üzerine havaya iki el ateş attım. Ben emir altında olduğum için yaptığım eylem suç kapsamına girmiyor. Darbeyi desteklemek için ateş etmedim." şeklinde konuştu.
15 Temmuz gecesi verilen emre uymak için birliğe geldiğini ileri süren Akkuru, darbe girişiminden haberdar olmadığını, o gece nizamiyeden dışarı çıkmadığını ve halka karşı suç teşkil edecek hiçbir eylem yapmadığını savundu.
Darbeyle ilgili hiçbir şey duymadığını ve söylemediğini iddia eden Akkuru, vatan haini, bayrak ve millet düşmanı olmadığını ileri sürdü.
Akkuru, suçsuz olduğunu öne sürerek mahkeme heyetinden tahliye ve beraatini talep etti.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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