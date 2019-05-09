Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski kursiyer teğmen Murat Akkuru, darbe gecesi eski binbaşı Özkan Gürkol tarafından birliğe çağrıldığını, bunun her zaman yaşanan rutin bir gelişme olabileceğini düşündüğünü, evden birliğe gelirken yolda darbe kalkışmasıyla ilgili herhangi bir şey görmediğini iddia etti.

Bölüğe geldiği sırada uzman çavuş Ceyhun Aydın’a "ne oluyor hocam?" diye sorulması üzerine Aydın'ın "sıkıntılı bir durum var" dediğini aktaran Akkuru, Özkan Gürkol'un kursiyer teğmen Fatih Karaaslan’ı araması üzerine bir terör saldırısının olduğunu ve cephaneye gitmeleri gerektiğini anladığını ileri sürdü.

15 Temmuz gecesi iddia edildiği gibi G3 silahı ve çelik yelek almadığını öne süren Akkuru, "O gece kayıtlara bakıldığı zaman böyle bir şeyin olmadığı ortadadır." dedi.