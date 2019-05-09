Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Eski yarbay Fatih Çubukçu tarafından nizamiyeye götürdüğünü aktaran Göçük, aniden üzerlerine ateş açıldığını, o esnada Fatih Çubukçu’nun kendilerine "havaya, havaya ateş edin" dediğini ifade etti. Sadece refleksle havaya bir el ateş ettiğini öne süren Göçük, "Ben o gece iddia edildiği gibi 13 defa ateş etmedim." dedi.

Eski binbaşı Özkan Gürkol’un emriyle tanka bindiğini belirten Göçük, iki tankın önce dışarıya çıktığını ve halk tarafından saldırıya uğradıktan sonra birliğe geri geldiğini duyduğunu öne sürdü.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapan eski kursiyer teğmen Ömer Faruk Göçük, isnat edilen suçları reddederek darbeden haberdar olmadığını ve sadece kendisine verilen emri yerine getirmek için birliğe gittiğini savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sabaha kadar bir spor salonunda bekletildiklerini ve hiç dışarı çıkmadığını ileri süren Göçük, sabah gelen polis memurlarının kendisine tehditler savurduğunu, daha yargılanmadan suçlu ilan edildiğini ve sistematik işkence ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti.

Hiçbir kanunsuz iş yapmadığını ve iddia edildiği gibi FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmadığını ileri süren Göçük, "Benim bu suçları işlemiş olmam için daha önce örgütle bağımın olması gerekirdi." şeklinde konuştu.

Göçük, kendisini suçlayacak hiçbir somut delilin olmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Ramazan Demirkol ise WhatsApp'a "herkes kendi şahsi silahını alıp birliğe gelsin" şeklinde bir mesajın gelmesinden dolayı askeri birliğine gittiğini belirtti.

Demirkol, eski binbaşı Özkan Gürkol'un emriyle cephane bölgesine gönderildiğini, ancak hiçbir tankı hazırlamadığını ve mühimmat yüklemesi yapmadığını iddia etti.

Cephane önünde eşiyle telefonla konuştuğu sırada silah seslerini duyduğunu ve askerlerin toplandığı yöne doğru yürüdüğünü ileri süren Demirkol, o esnada kursiyer teğmenlerin darbe kalkışmasından bahsettiğini ancak kimin darbe karşıtı, kimin darbeci olduğunu bilmediğini savundu. Demirkol, darbeyi öğrendiği andan itibaren görev yerini terk ettiğini öne sürdü.