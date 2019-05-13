Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.
19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık eski teğmen Abdülkadir Çiçek, yargılamanın "hukuksuz" olduğunu iddia ettiği esnada mahkeme başkanı müdahale ederek, heyetin işini "en iyi" şekilde yaptığını, hukuksuzluk olarak nitelendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığını ve mahkemeyi suçlamaya devam etmesi durumunda savunmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek sanığı uyardı.
Çiçek, olay günü mesai bitiminde evine gittikten sonra binbaşı Özkan Gürkol'un arayarak bir restoranda yemek yiyeceklerini söyleyip gelmesini istediğini anlattı.
Sanık Çiçek, yemek için gittiği restoranda bir kursiyer ile beklerken Gürkol'un gelerek geniş çapta terör saldırısı nedeniyle alarm verildiğinden acilen kışlaya gitmeleri gerektiğini söylediğini öne sürdü.
Bölük personeline kışlaya gelmeleri yönünde mesaj attığı iddiasına ilişkin Çiçek, mesajı bölük komutanının emri üzerine terör saldırısına karşı alarm verildiği için yazdığını iddia etti.
Karargahtaki brifing odasında yapılan toplantıya katılmadığını ileri süren Çiçek, toplantı yapılan odanın yanındaki odaya girerek bir süre dinlendiğini ve bunun kamera kayıtlarında görüldüğünü savundu.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak yargılanan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker karargahtan makam aracıyla ayrılırken kendilerinin de Kırker'i takip ettiklerini söyleyen Çiçek, "Maket tankın yanına varınca nizamiyenin karşısındaki köprü civarından atış sesleri geldi. Köprünün üzerindeki kalabalıktan bazıları nizamiyeye doğru koşmaya başladı. Bu sırada nizamiyenin içindeki kalabalık gruptan kısa süreli yoğun bir atış geldi. Koşanlar durdu ve ateş kesildi." dedi.
Çiçek, tankları çıkarmak için çaba sarf etmediğini ve darbe girişiminden haberi olmadığını öne sürerek darbeci komutanların yanında görülmesiyle ilgili olarak, "Bir teğmen bir komutanının yanında nasıl durması gerekiyorsa öyle durdum." şeklinde konuştu.
Gece boyunca her şeyin askeri kurallara uygun ve ast-üst saygısı gözetilerek gerçekleştiğini savunan Çiçek, hakkındaki darbeci ve örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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