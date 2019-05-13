Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık eski teğmen Abdülkadir Çiçek, yargılamanın "hukuksuz" olduğunu iddia ettiği esnada mahkeme başkanı müdahale ederek, heyetin işini "en iyi" şekilde yaptığını, hukuksuzluk olarak nitelendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığını ve mahkemeyi suçlamaya devam etmesi durumunda savunmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek sanığı uyardı.

Çiçek, olay günü mesai bitiminde evine gittikten sonra binbaşı Özkan Gürkol'un arayarak bir restoranda yemek yiyeceklerini söyleyip gelmesini istediğini anlattı.

Sanık Çiçek, yemek için gittiği restoranda bir kursiyer ile beklerken Gürkol'un gelerek geniş çapta terör saldırısı nedeniyle alarm verildiğinden acilen kışlaya gitmeleri gerektiğini söylediğini öne sürdü.