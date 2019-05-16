Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski üsteğmen İbrahim Zengin, esasa karşı mütalaaya ilişkin yaptığı savunmasında, 15 Temmuz gecesinde yaptığı hiçbir eylemin suç kapsamına girmediğini iddia ederek, kendisine isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.

15 Temmuz gecesi eski yarbay Fatih Çubukçu’nun kendisine "alarm verildi" dediğini ve askerleri toplamasını emrettiğini belirten Zengin, Çubukçu’nun toplanan personele çelik yelek ve kamuflaj giymeleri emirini verdiğini söyledi.

Zengin, darbe kalkışmasının yaşandığı gece nöbetçi olduğu için Osman Levent Karakuş yerine kendisine silah dağıtma emri verildiğini ileri süren Zengin, hiçbir suça bulaşmadığını, yanlış yönlendirilen birkaç kursiyer astsubay yüzünden suçlu ilan edildiğini iddia etti.