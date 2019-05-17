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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski üsteğmen Fatih Mehmet Kılıç, savunmasında, olay akşamında yaptığı telefon görüşmelerinin içeriklerini hatırlamadığını, yalnızca ablasının o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerlerden bahsettiğini söyledi.

O akşam sık sık görüştüğü tümen nöbetçi amiri eski yarbay Erdal Yetim'in hızlı hareket etmelerini istediğini belirten Kılıç, "Acil olarak önden 2 tankı hazırlamamızı ve cephaneliğe giderek her bir tank için 5 adet sabot ters atış, bin adet makineli tüfek mühimmatı almamızı emretti." dedi.

Nizamiyeden çıkana kadar darbe girişiminden haberi olmadığını öne süren sanık Kılıç, Gazi Orduevi'ni geçtikleri bölgede ellerinde Türk bayrakları bulunan halkla karşılaşınca tankı durdurduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz yavaşlayınca tankın üzerine çıktılar. Tankın üzerine çıkanlarla konuştum. Darbe olduğunu, bize de darbeci olduğumuzu söylüyorlardı. Ben de şaşkınlık içerisinde kesinlikle böyle bir durum olmadığını, genelkurmay ve jandarmaya terör saldırısı olduğunu ve buna müdahale edeceğimizi söyledim. Halk bize güvendi, inmeye başladılar. Tankın üstünde bu sırada elinde Türk bayrağımız olan bir vatandaş kaldı. 'Komutanım yemin et darbeci olmadığına' deyince yemin ettim ve 'elindeki bayrağı bana ver Genelkurmay Başkanını kurtarınca oraya asalım' dedim. Bir an düşündü, sonra o da indi."

Gördükleri karşısında bu işin bir terör eylemi olmadığını değerlendirdiğini ifade eden Fatih Mehmet Kılıç, tank şoförüne kışlaya dön emri verdiğini, ancak yolda tekrar kalabalık bir grupla karşılaştıklarını belirtti.

Kılıç, tank mühimmat yüklü olduğundan "kötü niyetli" kişilerin eline geçmemesi için oradaki insanlara "kışlaya dönmeye çalıştıklarını, isterlerse kendileriyle birlikte kışlaya kadar gelebileceklerini" söylediğini iddia etti.

Buradaki vatandaşların kendisini darbederek tanktan indirip polislere teslim ettiklerini söyleyen sanık Kılıç, hakkındaki suçlamaları ise reddetti.

Duruşmaya, pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ zırhlı birlikler

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