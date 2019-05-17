Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

O akşam sık sık görüştüğü tümen nöbetçi amiri eski yarbay Erdal Yetim'in hızlı hareket etmelerini istediğini belirten Kılıç, "Acil olarak önden 2 tankı hazırlamamızı ve cephaneliğe giderek her bir tank için 5 adet sabot ters atış, bin adet makineli tüfek mühimmatı almamızı emretti." dedi.

"Biz yavaşlayınca tankın üzerine çıktılar. Tankın üzerine çıkanlarla konuştum. Darbe olduğunu, bize de darbeci olduğumuzu söylüyorlardı. Ben de şaşkınlık içerisinde kesinlikle böyle bir durum olmadığını, genelkurmay ve jandarmaya terör saldırısı olduğunu ve buna müdahale edeceğimizi söyledim. Halk bize güvendi, inmeye başladılar. Tankın üstünde bu sırada elinde Türk bayrağımız olan bir vatandaş kaldı. 'Komutanım yemin et darbeci olmadığına' deyince yemin ettim ve 'elindeki bayrağı bana ver Genelkurmay Başkanını kurtarınca oraya asalım' dedim. Bir an düşündü, sonra o da indi."

Gördükleri karşısında bu işin bir terör eylemi olmadığını değerlendirdiğini ifade eden Fatih Mehmet Kılıç, tank şoförüne kışlaya dön emri verdiğini, ancak yolda tekrar kalabalık bir grupla karşılaştıklarını belirtti.

Kılıç, tank mühimmat yüklü olduğundan "kötü niyetli" kişilerin eline geçmemesi için oradaki insanlara "kışlaya dönmeye çalıştıklarını, isterlerse kendileriyle birlikte kışlaya kadar gelebileceklerini" söylediğini iddia etti.

Buradaki vatandaşların kendisini darbederek tanktan indirip polislere teslim ettiklerini söyleyen sanık Kılıç, hakkındaki suçlamaları ise reddetti.

Duruşmaya, pazartesi günü devam edilmek üzere ara verildi.

