Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski binbaşı Semih İlhan, esasa ilişkin savunmasında, darbeden haberdar olduktan sonra girişimi engellemeye yönelik çalıştığını iddia etti.

İlhan, yıllık izne çıktığını ve 11 Temmuz 2016'dan sonra da tüp bebek tedavisi için Ankara'da kaldığını, 15 Temmuz akşamı tümen karargahından aranarak birliğe katılma emrini yerine getirmek için hareket ettiği sırada yolda el işaretiyle 'dur' yapan kamuflajlı rütbeli personeli görünce, "nezaket icabı" durarak, "rastlantı" sonucu karşılaştığını iddia ettiği bu kişileri aracına alarak tümen karargahına gittiklerini anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Zırhlı Birlikler Okulu'nda 1. Tank Eğitim Alay komutanı tutuksuz sanık albay Cem Tuce'nin verilen terör alarmını tüm personele duyurma emri verdiğini söyleyen İlhan, Kara Kuvvetleri'nden gelen heyetin birlik komutanlarıyla brifing salonunda toplantı yapacağının bildirilmesi üzerine, isminin Ahmet Bican Kırker olduğunu öğrendiği tuğgeneralin, kendisinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından tümen komutanı olarak görevlendirildiğini söylediğini aktardı.