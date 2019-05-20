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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski binbaşı Semih İlhan, esasa ilişkin savunmasında, darbeden haberdar olduktan sonra girişimi engellemeye yönelik çalıştığını iddia etti.

İlhan, yıllık izne çıktığını ve 11 Temmuz 2016'dan sonra da tüp bebek tedavisi için Ankara'da kaldığını, 15 Temmuz akşamı tümen karargahından aranarak birliğe katılma emrini yerine getirmek için hareket ettiği sırada yolda el işaretiyle 'dur' yapan kamuflajlı rütbeli personeli görünce, "nezaket icabı" durarak, "rastlantı" sonucu karşılaştığını iddia ettiği bu kişileri aracına alarak tümen karargahına gittiklerini anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Zırhlı Birlikler Okulu'nda 1. Tank Eğitim Alay komutanı tutuksuz sanık albay Cem Tuce'nin verilen terör alarmını tüm personele duyurma emri verdiğini söyleyen İlhan, Kara Kuvvetleri'nden gelen heyetin birlik komutanlarıyla brifing salonunda toplantı yapacağının bildirilmesi üzerine, isminin Ahmet Bican Kırker olduğunu öğrendiği tuğgeneralin, kendisinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından tümen komutanı olarak görevlendirildiğini söylediğini aktardı.

Olayların üzerinden uzun zaman geçtiği için toplantıda konuşulanları hatırlamadığını savunan İlhan, toplantı sonrasında Tuce'nin emriyle tümen karargah bölgesinde beklemeye devam ettiğini belirtti.

İlhan, 23.00 sularında darbe girişiminden haberdar olmasıyla darbeci olmayan personeli bulup iletişime geçmeye çalıştığını ve darbeye karşı çıkmak adına yüzbaşı Tolga Ateş'i arayarak hiçbir personelin ve aracın kışla dışına çıkmasına izin vermemesini söylediğini savundu.

Kendisine verilen darbe girişimini engellemeye yönelik emirleri yerine getirdiğini söyleyen İlhan, verdiği emirlerle kışla dışına herhangi bir araç veya silahın çıkmasını engellediği iddiasında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden İlhan, nizamiyedeki askerlere, "Halkın üzerine ateş açın, gerekirse ezin." emri verdiği iddiasına ilişkin ise "Beni asın ama böyle bir iddiayla yargılamayın." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ zırhlı birlikler

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