Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Burada gördüğü Çiçek'e ne olduğunu sorması üzerine, "Komutanım sıkıyönetim ilan edildi. Tümen komutanı görevden alındı. Tutuklanıp götürüldü." cevabını aldığını aktaran Erdem, bunun üzerine " Ne sıkıyönetimi? Ülkede ne olduki sıkıyönetim ilan edildi? Tümen komutanıyla ne alakası var ki komutan götürülüyor." ifadelerini kullandığını söyledi.

Erdem, ilk olarak sorumlu olduğu Faaliyet İzleme Merkezi'ne (FİM) giderek kameraları kontrol ettiğini, sonrasında da üst amirlerine görünerek izinden döndüğünü söylediğini anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

FİM'e girdiğinde tanımadığı bir binbaşının masada oturduğunu görünce kim olduğunu sorduğunu belirten Erdem, bu kişinin 1. Tank Eğitim Alayında tabur komutanı olarak yeni tayin olan Semih İlhan olduğunu söylediğini aktardı.

Erdem, yaşananları anlamlandıramadığını savunarak koridorda gördüğü alay komutanı albay Sefa Alkan'ın, "Ben bu işte yokum." diyerek hızla dışarıya çıktığını ifade etti.

Vatandaşların nizamiyeye doğru geldiği bilgisi üzerine nizamiyeyi arayarak, "Halk kafanızı kırsa dahi bir şey yapmayın, karşılık vermeyin." dediğini ileri süren Erdem, askerlere nizamiyeye bayrak asmaları talimatı verdiğini iddia etti.

Erdem, kontrol etmek için gittiği nizamiyede birlikten çıkan iki tanktan birinin komutanı olan Koray Korkmaz'ı "dokunsan ağlayacak vaziyette" bulduğunu, neler olduğunu sorduğu Korkmaz'ın kandırıldıklarını söylediğini belirtti. Erdem, bunun üzerine, tankları çıkarmak için kimden emir aldıklarını sorarak, "Eyvahlar olsun size." şeklinde sitemde bulunduğunu ileri sürdü.

Darbecilerin yanında olduğu ve darbeyi destekleyici emirler verdiği iddialarını reddeden Erdem, mütalaada nizamiye önünde toplanan halk için söylediği iddia edilen "Bunlar halk değil, Osmanlıspor taraftarı. Melih Gökçek'in adamları bunlar. Biz Atatürkçüyüz." sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.