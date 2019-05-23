HABER

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutukusuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dönemin Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı ve 15 Temmuz gecesi tümenin nöbetçi amiri olan yarbay Erdal Yetim esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sanık Yetim, 15 Temmuz akşamı binbaşı Semih İlhan'ın arayarak Genelkurmay'da çatışmaların olduğu ve Genelkurmay Başkanının akıbetinin bilinmediğini bildirdiğini, bunun üzerine gittiği Faaliyet İzleme Merkezi'nde (FİM) Tümen Komutanı Erdoğan Akyol'un yerine yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in atandığını öğrendiğini ve boğaz köprüsünün askerlerce kapatıldığı haberini gördüğünü söyledi.

Kırker'in karargaha geldiği anları anlatan Yetim, Kırker ile hareket eden sanık eski kurmay albay Faruk Yaman'ın, "Ne bakıyorsunuz? (Kırker'i işaret ederek) Komutanımız, yeni komutanınız. Ben de yeni kurmay başkanınızım. Derhal odalar açılsın." diyerek bağırdığını belirtti.

Yetim, Yaman'ın emriyle nöbetçi subayları karargaha çağırıldığını, Genelkurmay Başkanlığına saldırı yapıldığı, 17 şehidin olduğu, bomba yüklü bir uçağın havada dolaştığı ve nereye saldıracağının belli olmadığı söylenerek, herkesin mesaiye gelmesinin istendiğini anlattı.

Personeli aramak üzere hazırlandığı esnada gelen FİM nöbetçi astsubayı Ali Küpeli'nin sıkıyönetim konulu bir emiri bildirmesi üzerine FİM'e gittiklerini ifade eden Yetim, bilgisayar ekranında başlık kısmını gördüğü sıkıyönetim konulu emrin kendisine bahsedilen terör olaylarıyla ilgili olduğunu düşündüğü için evrakı açma, ek ve detaylarına bakma ihtiyacı hissetmediğini ileri sürdü.

Faruk Yaman'ın kendisini çağırarak tank ve ZPT araçlarının hazırlanmasını istediğini aktaran Yetim, tank hazırlamanın kolay olmadığını ve kısa sürede hazır edemeyeceğini söylemesi üzerine Yaman'ın, diğer tanklar hazır olana kadar en azından 2 tankın hazırlanması emri verdiğini, bu esnada yanlarına gelen yarbay Fatih Çubukçu'nun da "Ben Erdal'ı mürettebat yönünden desteklerim, tankları hazırlatırım." dediği bilgisini aktardı.

Yetim, saat 23.21'de Fatih Mehmet Kılıç'ı arayarak Genelkurmaya büyük bir saldırı olduğu gerekçesiyle sıkıyönetim ilan edildiğini, müdahale etmek için 2 tankın hazırlanması emrini bildirdiğini ancak kendi bilgisi dışında önceden tank hazırlığının yapıldığını iddia etti.

Darbecilerle iş birliği içerisinde olmadığını savunan Yetim, 15 Temmuz gündüz saatlerinde darbecilerin Çubukçu'nun evinde toplantı yaptıklarını ileri sürdü.

Duruşmaya öğle arası verildi.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Zifte yapışan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildiZifte yapışan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi
Öğrenciler derslerini yaşayarak dinledilerÖğrenciler derslerini yaşayarak dinlediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi dava FETÖ zırhlı birlikler

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü, mahkemede şok sözler!

Çığlığını duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Çığlığına duyan yardıma koştu: İmdat, ölüyorum

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.