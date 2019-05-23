Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.
19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutukusuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, dönemin Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı ve 15 Temmuz gecesi tümenin nöbetçi amiri olan yarbay Erdal Yetim esasa ilişkin savunmasını yaptı.
Sanık Yetim, 15 Temmuz akşamı binbaşı Semih İlhan'ın arayarak Genelkurmay'da çatışmaların olduğu ve Genelkurmay Başkanının akıbetinin bilinmediğini bildirdiğini, bunun üzerine gittiği Faaliyet İzleme Merkezi'nde (FİM) Tümen Komutanı Erdoğan Akyol'un yerine yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in atandığını öğrendiğini ve boğaz köprüsünün askerlerce kapatıldığı haberini gördüğünü söyledi.
Kırker'in karargaha geldiği anları anlatan Yetim, Kırker ile hareket eden sanık eski kurmay albay Faruk Yaman'ın, "Ne bakıyorsunuz? (Kırker'i işaret ederek) Komutanımız, yeni komutanınız. Ben de yeni kurmay başkanınızım. Derhal odalar açılsın." diyerek bağırdığını belirtti.
Yetim, Yaman'ın emriyle nöbetçi subayları karargaha çağırıldığını, Genelkurmay Başkanlığına saldırı yapıldığı, 17 şehidin olduğu, bomba yüklü bir uçağın havada dolaştığı ve nereye saldıracağının belli olmadığı söylenerek, herkesin mesaiye gelmesinin istendiğini anlattı.
Personeli aramak üzere hazırlandığı esnada gelen FİM nöbetçi astsubayı Ali Küpeli'nin sıkıyönetim konulu bir emiri bildirmesi üzerine FİM'e gittiklerini ifade eden Yetim, bilgisayar ekranında başlık kısmını gördüğü sıkıyönetim konulu emrin kendisine bahsedilen terör olaylarıyla ilgili olduğunu düşündüğü için evrakı açma, ek ve detaylarına bakma ihtiyacı hissetmediğini ileri sürdü.
Faruk Yaman'ın kendisini çağırarak tank ve ZPT araçlarının hazırlanmasını istediğini aktaran Yetim, tank hazırlamanın kolay olmadığını ve kısa sürede hazır edemeyeceğini söylemesi üzerine Yaman'ın, diğer tanklar hazır olana kadar en azından 2 tankın hazırlanması emri verdiğini, bu esnada yanlarına gelen yarbay Fatih Çubukçu'nun da "Ben Erdal'ı mürettebat yönünden desteklerim, tankları hazırlatırım." dediği bilgisini aktardı.
Yetim, saat 23.21'de Fatih Mehmet Kılıç'ı arayarak Genelkurmaya büyük bir saldırı olduğu gerekçesiyle sıkıyönetim ilan edildiğini, müdahale etmek için 2 tankın hazırlanması emrini bildirdiğini ancak kendi bilgisi dışında önceden tank hazırlığının yapıldığını iddia etti.
Darbecilerle iş birliği içerisinde olmadığını savunan Yetim, 15 Temmuz gündüz saatlerinde darbecilerin Çubukçu'nun evinde toplantı yaptıklarını ileri sürdü.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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