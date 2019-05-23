Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

Kırker'in karargaha geldiği anları anlatan Yetim, Kırker ile hareket eden sanık eski kurmay albay Faruk Yaman'ın, "Ne bakıyorsunuz? (Kırker'i işaret ederek) Komutanımız, yeni komutanınız. Ben de yeni kurmay başkanınızım. Derhal odalar açılsın." diyerek bağırdığını belirtti.

Sanık Yetim, 15 Temmuz akşamı binbaşı Semih İlhan'ın arayarak Genelkurmay'da çatışmaların olduğu ve Genelkurmay Başkanının akıbetinin bilinmediğini bildirdiğini, bunun üzerine gittiği Faaliyet İzleme Merkezi'nde (FİM) Tümen Komutanı Erdoğan Akyol'un yerine yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in atandığını öğrendiğini ve boğaz köprüsünün askerlerce kapatıldığı haberini gördüğünü söyledi.

Duruşmada, dönemin Eğitim Destek ve Tatbikat Tabur Komutanı ve 15 Temmuz gecesi tümenin nöbetçi amiri olan yarbay Erdal Yetim esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Yetim, Yaman'ın emriyle nöbetçi subayları karargaha çağırıldığını, Genelkurmay Başkanlığına saldırı yapıldığı, 17 şehidin olduğu, bomba yüklü bir uçağın havada dolaştığı ve nereye saldıracağının belli olmadığı söylenerek, herkesin mesaiye gelmesinin istendiğini anlattı.

Personeli aramak üzere hazırlandığı esnada gelen FİM nöbetçi astsubayı Ali Küpeli'nin sıkıyönetim konulu bir emiri bildirmesi üzerine FİM'e gittiklerini ifade eden Yetim, bilgisayar ekranında başlık kısmını gördüğü sıkıyönetim konulu emrin kendisine bahsedilen terör olaylarıyla ilgili olduğunu düşündüğü için evrakı açma, ek ve detaylarına bakma ihtiyacı hissetmediğini ileri sürdü.

Faruk Yaman'ın kendisini çağırarak tank ve ZPT araçlarının hazırlanmasını istediğini aktaran Yetim, tank hazırlamanın kolay olmadığını ve kısa sürede hazır edemeyeceğini söylemesi üzerine Yaman'ın, diğer tanklar hazır olana kadar en azından 2 tankın hazırlanması emri verdiğini, bu esnada yanlarına gelen yarbay Fatih Çubukçu'nun da "Ben Erdal'ı mürettebat yönünden desteklerim, tankları hazırlatırım." dediği bilgisini aktardı.