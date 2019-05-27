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Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski albay Faruk Yaman, savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, darbenin koordinasyonunu sağladığı iddiasını kabul etmedi.

Yaman, darbe kalkışmasının yaşandığı gece Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde bulunan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski albay Bilal Akyüz'ün aradığını ve terör tehdidi nedeniyle Zırhlı Birliklere gidip alarm vermesi gerektiğini söylediğini ifade ederek, emrin yazılı olup olmadığını sorduğunda ise yazılı emri birliğe gidince alacağını belirttiğini öne sürdü.

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker tarafından sözlü olarak iletilen kurmay başkanlığı görevini bir süre yürüttüğünü belirten Yaman, bu süre içinde darbeye yönelik emir vermediğini savundu.

Dönemin Tümen Komutanı emekli Tümgeneral Erdoğan Akyol'un derdest edilmesine ilişkin herhangi bir eyleminin olmadığını iddia eden Yaman, Akyol'un personelle vedalaşarak binadan ayrıldığını, Akıncı Üssü'ne götürüldüğünden haberinin olmadığını öne sürdü.

Yaman, iddia edildiği gibi "Arkadaşlar, bu tanklar buradan çıkacak." ifadesinin kendisine ait olmadığını belirterek, yetkisi dışında bir talimatla ilgili emir vermesinin mümkün olmadığını savundu.

15 Temmuz gecesi nizamiyede yaşananlardan, vatandaşların yaralanması ve tankların dışarıya çıkmasıyla ilgili emrinden daha sonra haberdar olduğunu iddia eden Yaman, tankların mürettebatı ve komutanlarla hiç iletişiminin olmadığını, yaşananları avukatı aracılığıyla öğrendiğini ileri sürdü.

Mütalaada darbenin başarısızlığa uğramasının ardından teslim olduğu iddiasına ilişkin ise Yaman, hiçbir zaman darbe yapma niyetinin bulunmadığını, darbe planlanmasından haberinin olmadığını öne sürdü.

Yaman, darbe girişimi esnasında halka ateş açan darbecilere karşı koyan askerlere yönelik "Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz." ifadesini kullanmadığını ileri sürerek, o gece nizamiye bölgesine gitmediğini ve hiç kimseye talimat vermediğini iddia etti.

Hakındaki iddiaların teyit edilmeyen ve soyut suçlamalar olduğunu öne süren Yaman, darbeci olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz 19. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Zırhlı Birlikler Okulu

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