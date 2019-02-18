Zırhlı Birlikler davasında 40 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davada, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker’in de aralarında olduğu 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.
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