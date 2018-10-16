Zırhlı Birlikler'deki eylemlere ilişkin dava

Garajlar bölgesine çıktığını, burada Ahmet Özdemir ile yüzbaşı Ayhan Şen'i yan yana gördüğünü dile getiren O.Ö, mesaiye gelenleri teyit etmesi için emir verildiğini, eline kağıt kalem alıp gelenleri yazdığını bildirdi.

Tanık O.Ö, saat 21.00-22.00 civarı bölük astsubayı başçavuş Ahmet Özdemir'in whatsapp grubuna attığı mesajla mesai olduğu bilgisini paylaştığını ifade ederek, bunun üzerine çalıştığı birliğe saat 22.00 gibi gittiğini kaydetti.

Duruşmada dinlenen uzman çavuş O.Ö, darbe girişiminin olduğu tarihte Zırhlı Birlikler Eğitim Destek Taburu'nda idari işler bölümünde görevli olduğunu belirtti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

O.Ö, Ahmet Özdemir'in daha sonra uzman çavuş Yener Özçelik ile kendisine garajlar bölgesinin arkasında nöbet tutma emri verdiğini belirterek, sabaha kadar orada beklediklerini söyledi.

Mahkeme başkanının soruları üzerine, o gece eşinden başka kimseyle telefonla görüşmediğini, onun da bir karışıklık olduğundan bahsettiğini anlatan O.Ö, darbe girişiminden ertesi gün haberdar olduğunu iddia etti.

- Er, üsteğmenin şoförlüğünü yapmayı reddetmiş

Daha sonra Zırhlı Birlikler'de o dönem vatani görevini yapan er V.K. de SEGBİS vasıtasıyla beyanda bulundu.

V.K, bölük komutanı yüzbaşı Bayram Sakarya'nın şoförlüğünü yaptığını, tabur komutanının ise yarbay Fatih Çubukçu olduğunu ifade ederek, akşam istirahatteyken çağrıldığını ve Öztürk Gür üsteğmenin emri üzerine aracı bölük önüne çektiğini anlattı.

Nöbetçi olmamasına rağmen orada bulunan Gür'ü beklediği sırada, komutanın telefonla görüştüğünü ve konuştuğu kişiye sivil kıyafetli olduğunu söylediğini aktaran V.K, Gür'ün binaya girip askeri kıyafetlerini giydikten sonra geri geldiğini belirtti.