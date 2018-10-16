HABER

Zırhlı Birlikler'deki eylemlere ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davaya, tanık beyanlarının alınmasıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada, tanık ifadeleri alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen uzman çavuş O.Ö, darbe girişiminin olduğu tarihte Zırhlı Birlikler Eğitim Destek Taburu'nda idari işler bölümünde görevli olduğunu belirtti.

Tanık O.Ö, saat 21.00-22.00 civarı bölük astsubayı başçavuş Ahmet Özdemir'in whatsapp grubuna attığı mesajla mesai olduğu bilgisini paylaştığını ifade ederek, bunun üzerine çalıştığı birliğe saat 22.00 gibi gittiğini kaydetti.

Garajlar bölgesine çıktığını, burada Ahmet Özdemir ile yüzbaşı Ayhan Şen'i yan yana gördüğünü dile getiren O.Ö, mesaiye gelenleri teyit etmesi için emir verildiğini, eline kağıt kalem alıp gelenleri yazdığını bildirdi.

O.Ö, Ahmet Özdemir'in daha sonra uzman çavuş Yener Özçelik ile kendisine garajlar bölgesinin arkasında nöbet tutma emri verdiğini belirterek, sabaha kadar orada beklediklerini söyledi.

Mahkeme başkanının soruları üzerine, o gece eşinden başka kimseyle telefonla görüşmediğini, onun da bir karışıklık olduğundan bahsettiğini anlatan O.Ö, darbe girişiminden ertesi gün haberdar olduğunu iddia etti.

- Er, üsteğmenin şoförlüğünü yapmayı reddetmiş

Daha sonra Zırhlı Birlikler'de o dönem vatani görevini yapan er V.K. de SEGBİS vasıtasıyla beyanda bulundu.

V.K, bölük komutanı yüzbaşı Bayram Sakarya'nın şoförlüğünü yaptığını, tabur komutanının ise yarbay Fatih Çubukçu olduğunu ifade ederek, akşam istirahatteyken çağrıldığını ve Öztürk Gür üsteğmenin emri üzerine aracı bölük önüne çektiğini anlattı.

Nöbetçi olmamasına rağmen orada bulunan Gür'ü beklediği sırada, komutanın telefonla görüştüğünü ve konuştuğu kişiye sivil kıyafetli olduğunu söylediğini aktaran V.K, Gür'ün binaya girip askeri kıyafetlerini giydikten sonra geri geldiğini belirtti.

Onu beklediği sırada nöbetçi odasındaki televizyonda İstanbul'da askerlerin köprüyü kapattığını gördüğünü ve bir şeyler olduğunu anladığını belirten V.K, bunun üzerine üsteğmen Gür'e aracı sürmeyeceğini söylediğini kaydetti.

V.K, Gür'ün bunun üzerine araca binip gittiğini ifade ederek, bir süre sonra yanında bir teğmenle dönüp bölükteki bütün içecekleri istediğini, bunun üzerine oradaki erlerin içecekleri poşetle araca koyduğunu kaydetti.

Bu sırada üsteğmen Gür ile aracın yanında beklediğini ve ona ne olduğunu sorduğunu belirten V.K, onun da "Darbeyi de gördünüz. Devlet bitti, Tayyip gitti, asker geldi." dediğini kaydetti.

- Aracı mühimmat yüklü bulmuş

Gür'ün daha sonra da araca binip ayrıldığını anlatan V.K, dinlenmek için koğuşa çıktığını ve sabaha doğru da çağrıldığını ifade etti. Kullandığı aracın alınacağının bildirildiğini, bunun üzerine cephanelik bölgesinde yolu kapatmış şekilde duran aracın yanına gittiklerini ifade eden V.K, arkasında muhtemelen MG3 silahı mühimmat sandıkları bulunan aracı alıp döndüklerini kaydetti.

V.K, sabah saatlerinde yanına gelen Öztürk Gür'ün ise "Akşama ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorsun, beni görmediniz, benden haberiniz yok." şeklinde konuştuğunu belirtti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varAnkara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Etimesgut Zırhlı Birlikler davası FETÖ Sincna Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.