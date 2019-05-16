Zırhlı mobil güvenlik aracı Ateş, Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi

Programda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sınır güvenliği alanında yapılan çalışmaları anlattı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ise ülke güvenliğinin en önemli alanlarından birinin sınır güvenliği olduğunu belirterek, Türkiye'nin de bu yolda hızla ilerlediğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce de, şu an devam eden projelere dikkat çekerek, bu projeler tamamlandığında Türkiye'nin sınır güvenliğini en yüksek seviyeye çıkaracaklarını ifade etti.

Ankara'da, 'Türkiye ve Avrupa Birliği Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Tedarik Projesi' kapsamında üretimi tamamlanan 20 zırhlı mobil güvenlik aracı için ASELSAN'da devir-teslim töreni yapıldı. Törene, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile askeri personel katıldı.

İNCE VE KARAOSMANOĞLU ARASINDA PROTOKOL

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir ise, sınır güvenliği konusunun, teknoloji açısından entegre yaklaşım gerektiren bir konu olduğunu kaydetti. Bu tür güvenlik unsurlarının çok çeşitli teknolojik unsurlar içerdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Tabi bunların çok sayıda olmasıyla birlikte, karşımıza çok pahalı bir sistem çıkıyor. Şirketlerimizden şöyle bir ricamız var. Savunma sanayinde yerli ve milli ürünlere ağırlık verirken, bunlarını sayısının artmasıyla onlarında gayret göstermelerini ve bu tür teknolojik uygulamalarda bize daha anlamlı, daha karşılanabilir fiyatlar önerdiklerin de bu tür tedbirlerin alınması da çok daha kolay olur. Bu da savunma sanayi olarak kendilerine gösterdiğimiz bir hedef olsun."

Konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu arasında protokol imzalanarak zırhlı mobil güvenlik aracı 'Ateş', İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Daha sonra Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir tarafından bakan yardımcılarına mobil güvenlik aracı Ateş'in maketi hediye edildi.