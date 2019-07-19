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Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı.

Zırhlı polis aracına ateş açan zanlı tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan Ömer Y. yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 16 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye gezen zırhlı polis aracına tabancayla 4 el ateş açıldı. Araç içindeki polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekipler, saldırganın ateş açtıktan sonra ara sokağa girip kaçtığını saptadı. Görüntülerden kimliği belirlenen Ömer Y. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ömer Y. tutuklandı.

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