HABER

Zırhlı polis aracındaki silah kazaen ateş aldı, otobüsteki yolcu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 50 metre uzaktaki zırhlı polis aracı 'Akrep'in üzerindeki silah, kazaen ateş aldı. Otobüsün ön yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat (32), silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 50 metre uzaktaki zırhlı polis aracı 'Akrep'in üzerindeki silah, kazaen ateş aldı. Otobüsün ön yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat (32), silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Birecik otoyolunun 65'inci kilometresindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Sedat Polat, Adana'da göz ameliyatı olacak kardeşi Vedat Polat ile kız kardeşi Zeynap Polat'ı yanına alarak, Diyarbakır'dan yola çıktı. Polat kardeşlerin bulunduğu yolcu otobüsü, Birecik yakınlarındaki uygulama noktasında polis tarafından durduruldu.

Polis kimlik kontrolü yaparken, yaklaşık 50 metre ileride, özel harekât ekibinin kullandığı zırhlı araç 'Akrep'in üzerinde bulunan silah, kazaen ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, otobüsün ön tarafındaki yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Sedat Polat, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Polat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Sedat Polat'ın yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Vali Erin, baba Hüseyin Polat ile bir süre görüştü ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildiGüneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi
Kırıkkale’de elektronik eşya hırsızı tutuklandıKırıkkale’de elektronik eşya hırsızı tutuklandı
Sivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklamaSivas'ta yağma iddiasına 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Ciciş Esra'dan 'Kıskananlar çatlasın' pozu

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

Jandarma bile şaşkına döndü: Tam bin 528 parça

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.