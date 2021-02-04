Zırhlı Ranger Raptor karşınızda!

AddArmor, bu özel Raptor'u yaratmak için, çelikten 15 kat daha güçlü ve Kevlar'dan yüzde 40 daha güçlü olduğu söylenen Dyneema olarak bilinen bir malzeme kullanıyor. Bu malzeme, bir AK-47'nin mermilerine ve ayrıca doğaçlama patlayıcı cihazlara dayanabilir ve araç sahibini ve yolcuları her zaman korumak için tasarlanmıştır.

BOMBA TARAMA SİSTEMİ

Bu pikabı benzersiz kılan sadece zırh kaplaması değil. AddArmor araca ayrıca elektrik şoklu kapı kolları, çift pil sistemi, interkom sistemi, siren ve taş ışıklar ve hatta bomba tarama sistemini bir otomobile eklemiş. AddAmor güçlendirilmiş Brembo freni ve bir ön süspansiyon dengeleme kitini de modelde sunuyor.

HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

Bu, standart bir F-150 Raptor'un aksine bir Hennessey VelociRaptor olduğu için, AddArmor’a gelmeden önce bir dizi değişikliğe uğramıştı. En önemlisi, 3,5 litrelik çift turboşarjlı EcoBoost V6 motor, sadece 4,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyordu. Modelin gücü 600 Bg seviyesine yükseltilmiş.



