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Zirve öncesinde Erdoğan'dan ikili temaslar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirve öncesinde, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirve öncesinde, zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde başlayan zirveden önce ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan, mevkidaşıyla yaklaşık 45 dakika görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da yaklaşık yarım saat görüştükten sonra dörtlü zirvenin yapılacağı salona geçti.

Görüşmelerde, Türkiye'den; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan; Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Almanya ve Fransa'dan özel danışman ve temsilciler yer aldı.

Bu arada Erdoğan, konuk liderlerle Vahdettin Köşkü'nde, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde sohbet etti.

Erdoğan, Putin, Merkel ile Macron köşkün bahçesinde de bir süre gezdi ve beraber fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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