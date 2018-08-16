Zirve Üniversitesinin FETÖ'den tutuklu eski çalışanına hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Zirve Üniversitesinin eski çalışanı, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşının talimatıyla kurulduğu belirtilen Zirve Üniversitesinin eski çalışanı tutuklu sanık Esat Ortakaya ile avukatı katıldı.

Ortakaya savunmasında, üniversitede çalıştığını ancak örgütsel faaliyeti olmadığını, esnaftan "himmet" adı altında para da toplamadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında kullanıcı adının "Esat6327" olduğunu belirterek, sanığa nereli olduğunu sordu.

Sanık ise Şanlıurfalı olduğunu ve Gaziantep'te oturduğunu ancak ByLock kullanmadığını söyledi.

Mahkeme başkanının etkin pişmanlık hükümlerini hatırlattığı Ortakaya, örgütle bağının olmadığı iddiasını yineledi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, FETÖ elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanık Esat Ortakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

