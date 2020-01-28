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Zirve Yayınevi davasına bakan eski savcı yeninden hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

İstinaf mahkemesince FETÖ üyeliğinden aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası, usulden bozulan Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy’un yeninden yargılanmasına başlandı.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturma verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy’un, yeniden yargılanmasına başlandı.

İstinaf mahkemesince FETÖ üyeliğinden aldığı 10 yıl 6 aylık hapis cezası, usulden bozulan Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy’un yeninden yargılanmasına başlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturma verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy’un, yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Aksoy ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada istinafın bozma kararını okuyan mahkeme heyeti, bozma gerekçesinde bu dosyanın sanık hakkında Elazığ’da açılan başka davayla birleştirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesinin istendiğini bildirdi.
Duruşmada söz alan sanık Aksoy, İstinaf mahkemesinin kararına uyulmasını talep etti. Dosyasının Yargıtay’da bulunan dava dosyası ile birleştirilmesini isteyen sanık Aksoy, tahliyesine karar verilmesini istedi.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da İstinafın bozma kararına uyulması gerektiğini belirterek, sanık hakkında Yargıtay’da görülen davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti. İstinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar veren mahkeme heyeti, Yargıtay’da görülen davanın kararın beklenmesine karar verdi.
Sanık Aksoy’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Davanın Geçmişi
Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy, FETÖ üyeliğinden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk yargılamada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanık Aksoy’un karara itirazının ardından dava dosyası İstinaf Mahkemesine gönderilmişti. Usülden davayı bozan istinaf mahkemesi, Aksoy’un İstanbul’daki dava dosyası ile Elazığ’daki dava dosyaları arasında hukuki bağ olup olmadığı kısmının araştırılmasını istemişti.

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