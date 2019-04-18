Zirve Yayınevi'nde öldürülen Alman Geske mezarı başında anıldı

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde 12 yıl önce öldürülen 3 kişiden biri olan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Geske'nin, Kiltepe Mahallesi'ndeki Ermeni Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen törene, eşi Suzanna, kızı Miriam, Diyarbakır İncil Kilisesi, Adıyaman Sevgi Kilisesi ile Malatya ve Elazığ'daki Kurtuluş kiliselerinin temsilcileri katıldı.

Suzanna Geske, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini kaybettiği için üzgün ancak Türkiye'de yaşadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'yi sevdiklerini ve burada yaşamak istediklerini belirten Geske, "Biz burayı seviyoruz ve burada kalacağız. Bu ülke daha güzel olsun diye dua ediyoruz. Bu ülke harika bir ülke, her şey var. Bu ülkenin güzelliğini keşfetmemiz lazım. Sevgiyi paylaşmamız lazım." diye konuştu.

Geske, bir gazetecinin, "Yargıtay'ın Zirve Yayınevi davasıyla ilgili örgüt şüphesinin araştırılmasına" ilişkin aldığı kararla ilgili sorusu üzerine, "O kararla ilgili aslında bilgim yok. Biz arka taraftaki gücün ortaya çıkmasını istedik. Ortaya çıkmaları için dua ediyoruz. O beş çocuğu affettim. Onların tanrının sevgisini anlamaları için dua ediyoruz. " dedi.