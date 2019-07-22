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Zirvede bilimsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Uludağ’ın zirvesinde düzenlediği ASTROFEST2019, muhteşem bir finalle son buldu.Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin uluslararası en önemli faaliyetlerinden ASTROFEST 2019 alanında uzman ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını bu yıl da Uludağ’ın zirvesinde buluşturdu.Renkli görüntülere sahne olan festival yoğun ilgi görürken, dopdolu içeriği ve alanında uzman ünlü isimlerin katılımıyla bilimsel bir şölene döndü.

Zirvede bilimsel şölen

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Uludağ’ın zirvesinde düzenlediği ASTROFEST2019, muhteşem bir finalle son buldu.
Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin uluslararası en önemli faaliyetlerinden ASTROFEST 2019 alanında uzman ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını bu yıl da Uludağ’ın zirvesinde buluşturdu.
Renkli görüntülere sahne olan festival yoğun ilgi görürken, dopdolu içeriği ve alanında uzman ünlü isimlerin katılımıyla bilimsel bir şölene döndü. 3 gün süren programda katılımcılar, teleskopla gökyüzü gözlemleri, astronomi ve doğa temalı atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileri ve daha birçok eğitici ve eğlenceli aktivitelerle unutamayacakları bir hafta sonu geçirdi. Aklı gece gündüz bilimde olan gökyüzü tutkunlarını Uludağ’ın zirvesinde buluşturan etkinlikte uzay ve astronomiye dair ne varsa konuşuldu. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından 500’ün üzerinde katılım olurken, astronomi severler bilime doydu. Gökyüzü tutkunları açık alana kurulan dev teleskoplarla gezegenleri yakından inceleme fırsatı buldu, takım yıldızları hakkında bilgi sahibi oldu.
Bursa bilim ve teknolojide öncü olacak
Çok sayıda gök bilimcinin ve bilim insanının konferans verdiği Türkiye’nin en önemli astronomi faaliyetine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. ASTROFEST’e gösterilen ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, bir taraftan fiziki alt yapı, tarihi miras, yeşil alan düzenlemesi gibi hizmetleri hayata geçirdiklerini, diğer taraftan gelecek nesillerin daha donanımlı olmasına yönelik projelere de önem verdiklerini dile getirdi. Toplumun bilime yönelik ilgisinin sevindirici olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Türkiye ve dünya hızla ilerliyor. Türkiye´de artık insansız hava araçlarını, helikopterleri, yerli üretimleri ve yazılımları konuşuyoruz. Bu alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına giriyoruz. Bu atılımı sürdürebilmemiz için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.
Doğa ile iç içe onlarca farklı bilimsel atölye
Birçok akademisyenin konferansları ile destek verdiği Astrofest 2019’de onlarca farklı bilimsel atölye ve doğa yürüyüşleri de gerçekleştirildi. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin Bilim Avcıları ekibinin bilimsel gösterileri etkinliğe renk katarken, doğaseverler orman kâşiflerinin düzenlediği doğa yürüyüşleri ile Uludağ’ın eşsiz güzellikleri ile tanıştı. İnsanoğlunun bundan 50 yıl önce ilk adımını attığı ‘Ay’a yolculuk’ macerası da özel bir programla festivaldeki yerini aldı. Faaliyete katılanlar, film gösterimleri, dev teleskoplarla Ay gözlemleri ve "Ay’a küstü" atölye etkinlikleri çerçevesinde ‘Apollo 11’ programıyla Ay’a yapılan ilk insanlı yolculuğun detaylarını öğrendi. Astronomi alanında çalışan uzmanlar uzay hakkında merak edilen konu ve sorulara açıklık getirirken uzayın yapısı, gök cisimleri ve uzay araştırmalarıyla ilgili bilgilerini katılımcılarla paylaştı. ASTORFEST 2019’ katılımcıları arasında yapılan çekiliş ile İrfan Tuna Oğur, Bursa semalarında uçak turu kazanan talihli oldu. Oğur önümüzdeki günlerde bu unutulmaz tecrübeyi yaşama imkânı bulacak.

Zirvede bilimsel şölen

Zirvede bilimsel şölen

Zirvede bilimsel şölen

Zirvede bilimsel şölen

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