HABER

Zirvede zevkli ders

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyen öğrenciler, lift ve pistleri hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.

Adana, Mersin, İzmir, Aydın ve Antalya gibi sıcak bölgelerden Erzurum'a gelen ve ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından eğitiliyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Orcan Muzrak, Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Hayatında hiç kayak yapmayan öğrenci 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğreterek bu sporu da geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Hayatında ilk kez kayak yaptığını söyleyen Rizeli Şeyda Onurer, "Kayak dersini Palandöken'de uygulamalı göreceğimizi duyunca çok heyecanlandım. Otobüslere buraya geldik. Hepimize kayak kıyafeti giydirip piste çıkardılar. Hocalarımızın söylediklerini yapmaya çalıştık ama ilk ders olduğu için bazen zorlandık. Ama her kayışta daha iyi olduk. Bu sporu tam öğrenirsem sanırım bırakmam devam ettiririm" dedi.

Kayak öğretmenleri gözetiminde ders alan öğrencilerden bazıları hızlarını kontrol edemeyince düşerek ya da arkadaşlarına çarparak küçük kazalara neden oldu. Palandöken'de ders alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Adanalı Ömer Aydın ise "Ben de hayatımda ilk kez ayağıma kayak takıyorum. Çok eğlenceli. Hocalarımız sayesinde bunu kısa sürede öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü bizden önce birçok arkadaşımız da bizim gibi düşe kalka öğrenmiş. Ayrıca kayağı öğrenmek için insanlar bir sürü para harcarken biz hiçbir ücret ödemiyoruz" dedi.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Mühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurduMühendisliği bıraktı, tavuk çiftliği kurdu
Aile hekimleri menenjit aşısının, rutin aşılama programına alınmasını istediAile hekimleri menenjit aşısının, rutin aşılama programına alınmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da bankada soygun girişimi! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da bankada soygun girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan gözaltına alındı

Belediye başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

46 köyde sokağa çıkma yasağı!

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.