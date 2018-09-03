Zirvedeki saklı tarih

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü, Palandöken ve Konaklı Kayak merkezinin ortasında bulunan Eğerli Dağı'nın zirvesinde, sırt ve eteklerinde gizli kalmış 1'İnci Dünya Savaşı'na ait top yolu ve sperleri gün yüzüne çıkardı.

Erzurum'un Çanakkale'nin kapısı olduğunu ifade eden ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram, "Erzurum, doğudaki yıkılmayan kale olarak bilinir. Bölgemizde savaş dönemlerine ait çok büyük bir potansiyel var. Muhteşem bir görüntüye sahip olan su siperler mutlaka ziyarete açılmalıdır" dedi.

Türk ve yabancı kaynakları araştırarak bugüne kadar gizli kalan 1'inci Dünya Savaşı dönemine ait siperleri gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram, burada yaklaşık olarak 50 kilometreye yakın bir siper hattı bulunduğunu belirtti. Siper hattının kritik olan bölümlerine topçu bataryalarının yerleştirildiğini topoğrafik olarak çok net göründüğünü ifade eden Bayram, "Erzurum'un daha önce gün yüzüne çıkarılmayan 1'inci Dünya Savaşı dönemine ait siperlerinin ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Bölgede yaptığımız araştırmalar neticesinde karşımıza 1'inci Dünya Savaşı döneminde esir Osmanlı askerlerine ve halka demir yolları ve dekovil hatları için yollar ve normal toprak yollar ayrıca sonrasında karşılaşabilecekleri bir Osmanlı saldırısına karşı şehri ele geçirdikten sonra bir siper hattı oluşturuyorlar. Bu siper hattı Osmanlılar tarafından yapılan siperler. Şehrin kuzeydoğusu, doğusu ve güney istikametinde. Ruslar şehri, ele geçirdikten sonra 16 Şubat 1916'da Batı'dan ve Güney'den gelebilecek Türk saldırılarına karşı şehri istihkâmlara ayırıyorlar ve bununla ilgili siperler mevziler oluşturuyorlar. Bunların en belirgin günümüze en sağlam ulaşmış olanları Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerinin ortasında bulunan Eğerli Dağı'nın eteklerinde ve sırtlarındadır. Burada mevcut bir top yolu ve uzunlukları yaklaşık 50 kilometreye yakın bir siper hattı bulunmaktadır. Siper hattının kritik olan bölümlerine topçu bataryalarının yerleştirildiği topoğrafik olarak görünmektedir. Bununla alakalı daha önce bilinen bir çalışma ve haber yok. Bu ilk çalışma olacak. Bununla alakalı olarak araştırmalarımız devam edecek. Bu bölge gerçekten tarihi anlamda çok kıymetli günümüze ulaşmış eserlere sahip. Bununla ilgili çeşitli çalışmalara yapmaktayız. Bölgemizde bulunan çoğunluğu yakın savaş dönemine ait ve 93 harbine ait tabyalar, şehitlikler, savaş alanları hala günümüzde hak ettiği yere ulaşmış değil" diye konuştu