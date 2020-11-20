Zivzik narı bağışıklığın ilacı: İri taneli ve sulu sulu! Bozulmadan 6 ay saklanıyor

Koronavirüs süresince vatandaşlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Diyarbakır’da seyyar satıcı Mehmet Tun, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve birçok hastalığa karşı şifa deposu olan, bozulmadan 6 ay saklanabilen Zivzik narını satışa sundu.

'SAĞLIĞINI DÜŞÜNEN HERKES TÜKETMELİ'

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde dağlarda ilaçsız doğal üretilen Zivzik narının bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisinin bulunduğunu belirten Mehmet Tun, kilogramını 5 liraya sattıkları narın sıkılmış halini de vatandaşlara sunduklarını aktardı. Tun, "Zivzik narı Siirt’in Pervari ve Şirvan bölgelerinde yetişen nardır. Dağlık alanlarda yetişip herhangi bir ilaçlama yapılmıyor. Narların içi komple kıpkırmızı, tatlı güzel bir tadı vardır. Vatandaşlarımızdan talep var, biz de Siirt’te hasat döneminde toplayarak Diyarbakır’a getirerek vatandaşlara sunuyoruz. Zivzik narına talep geçen seneye göre daha fazla arttı. Kötü bir hastalık geçiriyoruz. Vatandaşlar ilaçlardan bıkmış durumda, kendileri sağlıklı beslenmek istiyor. Sağlığını düşünen herkes Zivzik narı tüketmeli. Bu narın bir diğer özelliği ise kaldıkça dışı kuru oluyor, kendini bu şekilde muhafaza ediyor, 6 ay boyunca bozulmaz. Biz bunu martın sonuna kadar satmaya devam ediyoruz" dedi.

