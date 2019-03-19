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Ziya öğretmenden meslektaşlarına

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonunun açıklandığı 23 Ekim 2018 tarihinden bu yana Ağrı’dan Antalya’ya, Rize’den İzmir’e, Tokat’tan Tunceli’ye kadar 30’a yakın il ziyareti gerçekleştirdi ve tüm o ziyaretlerin değişmeyen programı, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” başlıklı öğretmen ve yöneticilerle yapılan toplantılar oldu.

Ziya öğretmenden meslektaşlarına

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonunun açıklandığı 23 Ekim 2018 tarihinden bu yana Ağrı’dan Antalya’ya, Rize’den İzmir’e, Tokat’tan Tunceli’ye kadar 30’a yakın il ziyareti gerçekleştirdi ve tüm o ziyaretlerin değişmeyen programı, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” başlıklı öğretmen ve yöneticilerle yapılan toplantılar oldu. “Hiçbir eğitim sisteminin kalitesi, öğretmeninin kalitesini aşamaz” diyen Bakan Selçuk, bu noktadan hareketle vizyonun tüm detaylarını onu hayata geçirecek olan eğitimcilerle, çocukların hayatına doğrudan dokunan ellerle bizzat paylaştı ve paylaşmayı sürdürüyor.
O toplantılarda “Tüm Türkiye’yi kapı kapı dolaşıyorum, bu bir derdim olduğunu gösteriyor, o dert de bu ülkenin çocuklarına, doğmamış evlatlarına hizmet edebilmek” diyerek söze giriyor Ziya Öğretmen ve 2023 Vizyonu’nu birlikte hayata geçireceği meslektaşlarına, büyük eğitim ordusuna sesleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”nda bir kez daha öğretmen ve okul yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Selçuk, geçmişte biriktirdiği deneyimlerin vizyonun ortaya konulmasında büyük payı olduğunu belirterek, acil çözümlerle değil, zaman içinde demini alacak projelerle, adım adım eğitimde hedeflenen noktaya ulaşılacağını söyledi.
Bakan Selçuk şöyle devam etti:
“Eğitim Türkiye’nin en büyük sorunu değildir, eğitim Türkiye’nin en büyük çözümüdür diye bakıyoruz. Politikaların dönüşümüyle ilgili kararlar aldık ve bu kararları da 3 senelik bir projeksiyon içerisinde yerine getiriyoruz. Biliyorum çok yüksek bir beklenti oluştu Türkiye’de, kiminle konuşsam aynı beklentiden söz ediyor. Bu beklenti benim şahsımla ilgili değil, geleceğimizle ilgili hayallerimizle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir beklenti bu.”
Türkiye’nin eğitim alanında çok önemli bir birikimi olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, eğitimde mutfakta dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğinin, bunun da öğretmenler eliyle yapılabileceğinin altını çizdi.
Çocuğun hukukunun değerine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı, sınav odaklı değil, çocuğun duygu, düşünce ve hareket olarak bütünsel olgunlaşmasının sağlanmasını sağlayacak bir sisteme aşama aşama geçileceğini anlattı.
Selçuk, tanıtımı yapılan “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” ve “Okul Profili Değerlendirme” Çalışmasının ve yeni yapılacak projeler bir araya toplandığında bütünün parçalarının birleşeceğine dikkat çekti.
Bakan Selçuk, tasarım beceri atölyelerindeki altyapının UNESCO’nun ISCED başlıklı bir meslek ve sektör sınıflandırmasının izdüşümü olduğunu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin bu atölyelerde, kendilerini tanıma fırsatı bulacağına işaret etti. Okul Profili Değerlendirme Çalışmasıyla da eğitimde fırsat eşitliği yaratılacağının ve okullar arasındaki imkan farklılıklarıyla eş zamanlı biçimde öğrenme farklarının da azalacağının altını çizdi.
Bakan Selçuk, bu buluşmalarda “Ahlak” kavramına özellikle vurgu yapıyor. Selçuk, “Ahlak telakkisi olmadan hiçbir sistem yeşermez. Ahlak ne kadar zayıfsa hukuk metinleri o kadar kabarır. Bizim eğitim sistemimizin temeline de ahlak telakkisini oturtmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ziya öğretmenden meslektaşlarına

Ziya öğretmenden meslektaşlarına

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