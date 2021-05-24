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  4. Ziya Selçuk açıkladı! | Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Ziya Selçuk açıkladı! | Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

24.05.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seneyi aşkın süredir çevrimiçi derslerle uzaktan eğitim verilen okullar ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim göre çocuklarımız, sınavlarla ilgili bu dönemde pek çok değişiklik yaşadı. MEB, okulların kapanış tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Ziya Selçuk açıkladı! | Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Türkiye’de artan koronavirüs sebebiyle alınan önlemler arasında okulların uzaktan eğitime geçişi de yer alıyordu. 2020 Mart ayından beri kapalı olan okullar, sadece haftanın belli günlerinde yüz yüze eğitime çok az bir süre ayrılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim dönemi ile ilgili yeni açıklamaları halka duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin Nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa ona göre hareket edeceğiz. Şunu söyleyeyim, 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

karne

Bakan Selçuk, daha önceki konuşmalarında okulların kapanış tarihi olarak 2 Temmuz’u işaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

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