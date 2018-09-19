Ziya Selçuk: Ani sistem değişikliği artık yok!

Öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini anlatan Selçuk, "Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmiş olmayacak, bizim işimiz asıl o zaman başlayacak. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünya ile yarışmaktır. Asıl meselemiz dünyadaki büyük güçlerle rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz. Bu hedef sizin omuzlarınızda yükselecektir. İnsanın değeri ve eğitilmesiyle biz bu dünyada iz bırakabiliyoruz. Sizler bu tesislerin hakkını verirseniz içinizden birçok değerler çıkacaktır." diye konuştu.

"DERDİMİZ KENDİMİZLE DEĞİL, DÜNYA İLE YARIŞMAKTIR" Her öğrencinin bir cevher olduğuna işaret eden Selçuk, cevherlerin de öğretmen ve ailelerin katkısıyla mücevhere dönüşeceğine inandığını bildirdi.

Türkiye'de artık yeni Mustafa Kemallere, Aziz Sancarlara ve Kazancı Bedihlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Selçuk, yeni nesil öğrencilerin eğitimin yanı sıra sanattan spora kadar farklı branşlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

"DAVAMIZ EĞİTİM VE GELECEK DAVASIDIR"



Öğrencilerin ciddi çalışması sonucunda Türkiye'nin daha iyi yol alacağını kaydeden Selçuk, "Bizim davamız gerçekten eğitim ve gelecek davasıdır. Biz nasıl Sütçü İmamları Şahin Beyleri unutmadıysak, yeni gençlerle de Türkiye'nin geleceğini unutmayacağız. Biz Milli Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz için her türlü hizmete hazırız. Kendi vazifemizi yapmaya muktediriz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle biz eğitimde şu ana kadar yaptığımız birçok başarıya kalite ve başarı açısından yeni tuğlalar ekliyeceğiz. Yapılanın üstüne biz de bir şeyler yapacağız. Şanlıurfa'ya ayrı bir önem vereceğiz. Urfalıyız ezelden diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, daha sonra açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencileri sınıflarda ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini vurguladı.

"BAKAN OLMAK ZORDUR"



Hedefini sorduğu bir öğrencinin "Bakan olmak istiyorum, sizi çok seviyorum." sözleri üzerine Selçuk, "Emin misin? İşin çok zor olur." diye gülümseyerek yanıt verdi.