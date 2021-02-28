Ziya Selçuk: Bir günlük erteleme için özür dilerim

Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Serap Şimşek ise "İstanbul'da tam açılma için erken olduğu" uyarısında bulundu.1 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze eğitim ile ilgili kararın 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası il bazlı verileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, planlardaki bir günlük erteleme için özür diledi: "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Sağlık önceliğimiz" dedi

Bakanlık açıklamasına göre, yüz yüze eğitim ve sınavlar, illerin vaka sayılarına göre değerlendirilip il bazında alınan kararlara bağlı olarak 2 Mart'ta başlayacak.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılması ve "yerinde karar" döneminin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Belli eşik değerlerin altına düşülse bile okullar açıldığında alınması gereken önlemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Aileler çocuklarının maske kullanımına dikkat etmeli. Sınıfların kalabalık olmaması, öğrencilerin belli günler gitmesi, bu tip önlemlerin alınıp alınmadığını aileler de takip etmeli. Çocukların gerçekten artık eğitime dönmesi gerekiyor. Çok büyük öncelik haline geldi bu"