Ziya Selçuk duyurdu! | Öğretmenler ne zaman aşılanacak? İşte eğitim çalışanları için aşılama takvimi

Okulların bir an önce uzaktan eğitimden, yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini ifade eden uzman yorumlarından sonra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarının aşılanması hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs aşısı için e- Nabız üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının randevu alabileceğini duyurdu.

ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI!

Okulların bir an önce yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğinin sürekli vurgulanması ile beraber bakanlık harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler için aşı takviminin oluşturulacağını paylaşmıştı. Konuyla ilgili net bir açıklama ise Bakan Selçuk’tan geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.

Bakan Selçuk açıklamasında, 'Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.



Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.



Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021



