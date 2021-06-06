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  4. Ziya Selçuk duyurdu! | Öğretmenler ne zaman aşılanacak? İşte eğitim çalışanları için aşılama takvimi

Ziya Selçuk duyurdu! | Öğretmenler ne zaman aşılanacak? İşte eğitim çalışanları için aşılama takvimi

06.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların pandemi sebebiyle uzaktan eğitim şeklinde derslerine devam etmesi, 15 aydır büyük sıkıntılara yol açmıştı. İnternete ulaşamayan milyonlarca öğrencinin yanında, birçok öğrenci de bu durumun oldukça verimsiz olduğunu ve uzaktan eğitimle yeteri kadar destek alamadıklarını ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oluşan bu eksiklik için, yaz döneminde bir telafi programı açıkladıklarını daha önce duyurmuştu.

Ziya Selçuk duyurdu! | Öğretmenler ne zaman aşılanacak? İşte eğitim çalışanları için aşılama takvimi

Okulların bir an önce uzaktan eğitimden, yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini ifade eden uzman yorumlarından sonra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim çalışanlarının aşılanması hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs aşısı için e- Nabız üzerinden öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının randevu alabileceğini duyurdu.

ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI RANDEVUSU AÇILDI!

Okulların bir an önce yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğinin sürekli vurgulanması ile beraber bakanlık harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenler için aşı takviminin oluşturulacağını paylaşmıştı. Konuyla ilgili net bir açıklama ise Bakan Selçuk’tan geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandığını e-Nabız'dan randevu alabileceklerini duyurdu.
Bakan Selçuk açıklamasında, 'Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.' dedi.


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