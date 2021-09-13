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Ziya Selçuk imaj değiştirdi! Yeni görüntüsü dikkat çekti

13.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imaj değiştirdi. Selçuk'un sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda yeni görüntüsü dikkat çekti.

Ziya Selçuk imaj değiştirdi! Yeni görüntüsü dikkat çekti

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

3 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevinden affını isteyen Selçuk, kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

Uzun bir aranın ardından fotoğraf paylaşan Selçuk'un yeni imajı dikkatleri çekti.

ZİYA SELÇUK, YENİ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Sinek kaydı tıraşına ara veren Selçuk, son halini Instagram hesabından paylaştı.

SAKAL VE BIYIK BIRAKTI

Sakal ve bıyık bırakan Ziya Selçuk'un yeni haline kısa sürede beğeni yağarken, bazı öğrenciler şaşkınlıklarını dile getirdi.

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"AKSİNE, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Fotoğrafın altına not düşen Selçuk, "Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

ZIYA SELCUK

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sosyal medya Ziya Selçuk Instagram
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