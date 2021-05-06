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Ziya Selçuk’tan açıklama | Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

06.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma süreci 30 Nisan’da başlamadan önce bazı sınıflar yüz yüze eğitime devam ediyordu. 26 Nisan günü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde okullardaki yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Birçok velinin ve öğrencinin merak ettiği okulların tekrar ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Ziya Selçuk’tan açıklama | Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma döneminde ara verilen yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci, 2020 Mart ayından beri uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam ederken, bazı sınıflar yüz yüze eğitime hafta içi belli günlerde devam ediyordu. Tam kapanmadan sonra okulların ne zaman açılacağı hakkında da görüşlerini paylaşan Bakan Ziya Selçuk, tam kapanma sürecinin okulların açılması için umut olduğunu vurgulamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti.

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Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

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