Ziya Selçuk'tan açıklama | Ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni düzenlemede, liselere hazırlık ve 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları da ileri bir tarihe ertelendi. Ortaokul sınavları ile ilgili olarak ise turuncu ve kırmızı renkli illerde 26 Mart’tan sonra yapılması planlanan sınavlar ise 3 Mayıs tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.