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Ziya Selçuk'tan açıklama | Ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman?

06.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 salgını sebebiyle okullarla ilgili alınan kararlar sürekli değişiyor. Vakaların azalığı dönemlerde yüz yüze eğitime geçilip, vakaların artmasıyla tekrar kapanma kararı alınıyor. Haliyle öğrencilerin kafaları da bir hayli karışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamalara göre ortaokul ve lise sınavları hakkında yine yeni kararlar açıklandı. Yeni kararla ortaokul sınavlarının 3 Mayıs’ta yapılması kararı alınırken, lise sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi.

Ziya Selçuk'tan açıklama | Ortaokul ve lise sınavları iptal mi oldu? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni düzenlemede, liselere hazırlık ve 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları da ileri bir tarihe ertelendi. Ortaokul sınavları ile ilgili olarak ise turuncu ve kırmızı renkli illerde 26 Mart’tan sonra yapılması planlanan sınavlar ise 3 Mayıs tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

ORTAOKUL YÜZ YÜZE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.
Sınavların ertelendiği duyuruldu ancak iptal olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınavlarla ilgili son dakika gelişmeleri olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

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MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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