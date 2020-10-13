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Ziya Selçuk: Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz.'' dedi.

Ziya Selçuk: Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınında devam eden yüz yüze eğitimde ne kadar başarılığı olunduğunun altını çizdi.

Bakan Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı;

''Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.''

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