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Ziya Selçuk'tan okulların ne zaman açılacağına dair açıklama: Normalleşme beklendiği gibi sürerse 1 Haziran'da açarız

29.04.2020 23:29 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.

Ziya Selçuk'tan okulların ne zaman açılacağına dair açıklama: Normalleşme beklendiği gibi sürerse 1 Haziran'da açarız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Selçuk, "Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmaları hep bir yere bağlanıyor. 31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz; ekonomide, turizmde normalleşme ve bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Selçuk, bunun olağanüstü bir dönem olduğunu ve birinci dönemde zayıf aldığı için çocukların sınıfta bırakılmasının doğru olmadığını aktardı.

Selçuk, öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu geçmek şartıyla sınıfın geçebileceğini ve sorumluluk sınavlarının olacağını belirtti.

Telafi eğitiminin okullar açılır açılmaz başlayacağını ifade eden Selçuk, "1 Haziran'da okulu açtık, telafi eğitimimiz başlar. Eylül'de açtık, hemen başlar. Öğrencilerimizin ne kadar eksiği olduğunu belirleriz" dedi.

Okullar 13 Mart'ta kapatıldı

Türkiye'de koronavirüs salgının başlamasının ardından 13 Mart'ta okullar ilk etapta iki hafta süreyle kapatılmıştı.

Bu süre daha sonra 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından okulların 31 Mayıs'a kadar kapalı kalmasına karar verilmişti.

Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, yaz ayları için bir planlamaları olmadığını ve eğitimin yeniden başlaması için eylül ya da ekim ayının ağır bastığını söylemişti.

Normal şartlar altında eğitim-öğretim yılının 19 Haziran Cuma günü sona ermesi öngörülüyordu.

Koronavirüs

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