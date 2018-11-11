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Ziyaret ettiği kız arkadaşının evinde saldırıya uğradı, bıçaklandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

BOLU'da, Erdoğan Karabulut (40) ziyaretine gittiği kadın arkadaşı Ü.Y.'nin evinde, zorla içeri giren 6 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı.

Ziyaret ettiği kız arkadaşının evinde saldırıya uğradı, bıçaklandı 

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Erdoğan Karabulut (40) ziyaretine gittiği kadın arkadaşı Ü.Y.'nin evinde, zorla içeri giren 6 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı. Ü.Y.'ın eski erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu öne sürülen saldırganlar kaçarken, başından ve kolundan bıçaklanan Karabulut, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Buğday Sokak'ta bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Karabulut bir süre önce tanıştığı kadın arkadaşı Ü.Y.'nin evine gitti. Ü.Y.'nin eski çalıştığı iş yerinden arkadaşı olduğu iddia edilen E.K. durumu öğrenince yanına 5 arkadaşını da alarak Ü.Y.'nin evine gitti. Zili çalıp Ü.Y.'nin kapıyı açmasıyla zorla eve giren E.K. ve yanındakiler, Erdoğan Karabulut'u bıçakla başından ve kolundan yaralayarak darp edip, evden kaçtı. Ü.Y., durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Erdoğan Karabulut olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Ü.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada Ü.Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "E.K., Erdoğan Karabulut'u benim eski eşim sanmış olabilir. Çünkü aralarında herhangi bir sorun yok ve birbirlerini tanımıyorlar. E.K., benim eski eşimle aramda sorun olduğunu biliyordu. Eski eşimden şiddet gördüğümü biliyordu. Sanırım eski eşimin benim evime gelip, bana şiddet uyguladığını sandı. Korumak için yapmış olabilir. Ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

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Ziyaret ettiği kız arkadaşının evinde saldırıya uğradı, bıçaklandı Ziyaret ettiği kız arkadaşının evinde saldırıya uğradı, bıçaklandı

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