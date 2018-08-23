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Ziyaret ettiği müzede Anish Kapoor'un enstalasyonuna düştü, hastaneye kaldırıldı

23.08.2018 07:32 | Son Güncelleme

İngiliz sanatçının "Descent into Limbo" (Araf’a İniş) enstalasyonu bu sefer beklenmedik bir inişe yol açtı. İtalyan bir ziyaretçi Portekiz’de sergilenen eserin içine düştü ve hastaneye kaldırıldı. Anish Kapoor "Ne diyebilirim ki? Yazık olmuş" dedi.

Ziyaret ettiği müzede Anish Kapoor'un enstalasyonuna düştü, hastaneye kaldırıldı

İngiliz sanatçı Anish Kapoor'un "Descent into Limbo" (Araf'a İniş) enstalasyonu bu sefer beklenmedik bir inişe yol açtı. İtalyan bir ziyaretçi Portekiz'de sergilenen eserin içine düştü ve hastaneye kaldırıldı. Anish Kapoor "Ne diyebilirim ki? Yazık olmuş" dedi.

2,5 metre çapında siyah bir kürenin tepesinin kesilip zemine yerleştirilmesiyle oluşturulan eser, yere çizilmiş iki boyutlu siyah bir daire gibi algılanıyor.

Ünlü modern sanatçı Anish Kapoor eserleriyle bugüne kadar çok sayıda ödül ve nişan almış bir isim.

Kapoor enstalasyonlarında siyah rengi sıklıkla kullanıyor ve insanların mekan algısını etkiliyor.

İngiliz sanatçının son enstalasyonu Portekiz'in en büyük ikinci kenti Porto'daki modern sanat müzesi Serralves'te sergileniyordu.

Geçen hafta müzeyi ziyaret eden 60 yaşındaki bir kişi, eserin üç boyutlu olduğunu fark etmeyerek 2,5 metre derinliğindeki zemine düştü.

Hastaneye kaldırılan ve adı açıklanmayan İtalyan ziyaretçinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Müze yetkilisi: Tehlikeler hakkında bilgilendiriyoruz

Serralves Müzesi yetkilileri ise eserin sergilendiği mekanda deliğe yaklaşılmaması yönünde uyarılar olduğunu ve ziyaretçilerden risklerin farkında olduklarına yönelik bir beyan aldıklarını açıkladı.

Olayın ardından enstalasyonun sergilenmesine geçici bir süre ara verildi.

Modern sanat eserlerinin yarattıkları tehlikeler zaman zaman müzeleri ve küratörleri zor durumda bırakabiliyor.

2007 yılında Kolombiyalı sanatçı Doris Salcedo'nun İngiltere'deki Tate Modern müzesinde sergilediği büyük bir çatlaktan oluşan "Shibboleth" adlı enstalasyonu da müzede yer alan uyarılara rağmen çok sayıda kişinin çatlağa takılarak düşmesine yol açmıştı.

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