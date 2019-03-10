HALİL FİDAN - Dünyanın en eski kentlerinden Şanlıurfa'da yıllara meydan okuyan, farklı mimarileriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan tarihi Urfa evlerinin, restorasyonun ardından butik otele dönüştürülerek, kentteki konaklama sorununun çözümüne ve turizme katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken ve tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe sayesinde ünü artan Şanlıurfa, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste, ev sahipliği yapıyor.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bir dönem yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında 650 binlere gerileyen konaklamalı ziyaretçi sayısı, huzurun sağlanması sayesinde 2017 yılında yeniden yükselişe geçerek 810 bin civarına ulaştı.

Geçen yıl 1 milyonun üzerinde kişinin konaklamak üzere ziyaret ettiği kentin, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi ağırlaması öngörülüyor. Bu kapsamda turizm sezonu olmamasına rağmen ocak ve şubat aylarında bile yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist Şanlıurfa'yı ziyaret etti.