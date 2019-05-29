Ziyaretçilerin Abdurrahman Gazi'deki manevi yoğunluğu

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapan ve sahabe olarak bilinen Abdurrahman Gazi'nin Erzurum'daki türbesinde, ramazan ayı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Palandöken Dağı'nın eteğinde 16. yüzyıldan beri ziyaret edilen ve kentteki inanç turizm merkezlerinden olan türbe, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.

Vatandaşların gün içerisinde vakit namazları için de bulunduğu türbeye gelen ziyaretçiler, kendileri ve sevdikleri için dua etmenin yanında, Kuran-ı Kerim okuyarak ramazan ayının manevi ikliminde ibadetlerini yapıyor.

Ziyaretçilerden Ebubekir Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbelerin Anadolu kültüründe önemli yeri olduğunu ve ramazan ayı ile güzel atmosferin yaşandığını söyledi.

Türbeleri ziyaret etmesinin amacının Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemi hissetmek olduğunu dile getiren Ürkmez, "Sahabeye yakın şahsiyetlerin kutsallığından bahsediliyor. Bu nedenle çok sayıda insan, ramazan ayında türbelere akın ediyor. Benim en büyük zaaflarımdan biri de Peygamber Efendimizin döneminde yaşayan insanları ve o dönemi hissetmeyi isteğimi için türbelere geliyorum." ifadelerini kullandı.

Ürkmez, huzur ayı ramazanda Abdurrahman Gazi'nin türbesinde bir araya gelen vatandaşların paylaşım ve birlik duygusunu da yaşadıklarını sözlerine ekledi.

