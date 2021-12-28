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  4. Ziyaretçilerin gözü önünde oldu! Hayvanat bahçesindeki aslan, kendi yavrusunu yedi

Ziyaretçilerin gözü önünde oldu! Hayvanat bahçesindeki aslan, kendi yavrusunu yedi

28.12.2021 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’daki bir hayvanat bahçesinde yetişkin erkek aslan, yeni doğan yavrusunu yedi. Aslanın yavrusunu yediği anlar ise hayvanat bahçesini ziyaret edenler tarafından görüntülendi. Olay sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde yaşanan olay herkesi şaşırttı. Hayvanat bahçesinin açık olduğu saatte ziyaretçilerin gözü önünde gerçekleşen olaya bazı çocuklar da şahit oldu.

YAVRUNUN UZAK TUTULMASI GEREKİYORDU

Sosyal medyada paylaşılan olaya tepki gösterilmesinin ardından Hidalgo eyaletinde büyük kedilere hizmet veren bir hastane olan Invictus Vakfı’nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez yaptığı açıklamada üzücü olayın hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali sebebiyle gerçekleştiğini söyledi. Vasquez Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını da belirtti.

Vasquez, anne aslan ve yeni doğan yavrunun güvenlik sebebiyle baba aslandan bir süre ayrı tutulması gerektiğini, hayvanat bahçesinin ticari amaç nedeniyle bu kuralı es geçtiğini ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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