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Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesindeki müzenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un incelemesinin ardından ziyarete açıldığı haberleri asılsız çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesindeki müzenin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un incelemesinin ardından ziyarete açıldığı haberleri asılsız çıktı. Müzeye gezmek için gelen ziyaretçiler içeri alınmadı. Turistler, demir korkulukların ardından bakıp fotoğraf çekti.
Hafta sonu tatili için İznik’e gelen ziyaretçiler, 7 yıldır kapalı olan müzenin kapısından döndü. Müze yetkilileri, gelen ziyaretçileri müzenin halen kapalı olduğunu söyleyerek geri çevirdi. Cumartesi günü müzenin bahçesinde gezen bir grup ziyaretçinin "Kitap Fuarı" çerçevesinde valilik izni ile geldiği öğrenildi. Müzenin halen ziyaretçilere kapalı olduğu belirtilirken, müzenin ziyarete açıldığı yönündeki haberlerin ise doğruyu yansıtmadığı ifade edildi.
16 Mart günü İznik’te incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden İznik Müzesi’ndeki çalışmalar hakkında, "Âcil bir ek kaynak tahsis edip, çok kısa sürede ihalesini yapıp bu yıl içinde mutlaka açacağız. Daha sonra da ikinci etabı için çalışma başlatacağız. Sene sonuna kadar İznik müzesine kavuşacak" demişti.

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı

Ziyarete açıldı denilen müze kapalı çıktı
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