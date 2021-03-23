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Ziyarete geldiği arkadaşını evinde ölü buldu

23.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir kişi, kendisini ziyarete gelen arkadaşı tarafından evde ölü bulundu.Olay, Muratpaşa ilçesi 1296.

Antalya’da bir kişi, kendisini ziyarete gelen arkadaşı tarafından evde ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi 1296. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Mehmet Yavuz’un arkadaşı Veysel Kaya, saat 17.00 sıralarında gördüğü Yavuz’un evine 18.15 sıralarında tekrar geldi. Yavuz’a seslenen arkadaşı, bir tepki alamayınca içeri girdi. Yatağın üzerinde hareketsiz yatan Yavuz’u kontrol eden arkadaşı Veysel Kaya mahalle muhtarına haber verdi. Olay yerine gelen mahalle muhtarı Halil Er, şahsın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekipler, Yavuz’un hayatını kaybettiğini bildirdi.

“Çok üzüldük, iyi bir insandı”
Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Er, “1 aydan beri bir rahatsızlığı olduğunu söylüyordu. Kendisini günlük kontrol ediyorduk. Bir isteği olduğunda biz karşılıyorduk. Belediyeye yemeğe geliyordu. Çok alkol kullanıyordu, biz kendisini çok uyardık içmemesi konusunda. Bugün biraz fenalaşmış. Komşular çağırdı, yerde hareketsiz yatıyor diye. Kapı açıktı içeri girdik. Hareketsiz yatıyordu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik hemen. Kısa süre içerisinde gelip gerekeni yaptılar. Çok üzüldük, iyi bir insandı. Resim yapmayı çok seviyordu. En son öğlen 12’de yemek getirdim kendisine. Konuştuk, iyi olup olmadığını sordum. İyi olduğunu söyledi. Yemeğini yemiş zaten saat 17.00 civarı arkadaşlarıyla görüşmüş. Bir arkadaşı tekrar yanına gelmiş hareketsiz yattığını görünce beni aradı hemen. Geldiğimde de olayı gördüm” diye konuştu.

“Ben ölmek istiyorum diyordu”
Mehmet Yavuz’un hareketsiz yattığını gören arkadaşı Veysel Kaya, "Saat 17.00 civarı konuştuk. Ağrısı olduğunu söylüyordu. İlaçla birlikte alkol alıyordu sürekli. 18.15 gibi geldim tekrar yanına seslendim kendisine cevap vermedi. Kapıyı açtım, içeri girdim cansızdı. Ayaklarına dokundum buz gibiydi. Muhtara haber verdim. Ben ölmek istiyorum diyordu. Sürekli bunu söylüyordu. Yaşamayı beyninde bitirmişti. İstese her şey farklı olabilirdi. Çok güzel resimler yapıyordu” şeklinde konuştu.
Mehmet Yavuz’un cenazesi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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